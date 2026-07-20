FIFA va contra Argentina: abre investigación por la violencia tras perder la final del Mundial 2026

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 podría tener consecuencias más allá del resultado deportivo. La FIFA confirmó este lunes la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer los actos de violencia registrados al término del partido que España ganó 1-0 en tiempo extra y determinar si jugadores y miembros del cuerpo técnico de la Albiceleste incurrieron en infracciones al Código Disciplinario del organismo.

En un comunicado oficial, la FIFA informó que, tras revisar los reportes iniciales del encuentro disputado en el MetLife Stadium, el Comité Disciplinario designó a un Fiscal Disciplinario y de Ética para investigar los incidentes ocurridos después del silbatazo final.

Tras evaluar los informes pertinentes del partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, el Comité Disciplinario ha designado a un Fiscal Disciplinario y de Ética para investigar posibles infracciones", señaló la FIFA en el documento.

La investigación se centrará en las imágenes que muestran enfrentamientos entre jugadores argentinos y españoles cuando estos últimos ingresaron al terreno de juego para celebrar la conquista de su segundo título mundial.

¿Qué jugadores argentinos están bajo investigación?

Uno de los principales señalados es Leandro Paredes. El mediocampista, que había ingresado como suplente, fue captado sujetando por el cuello al defensa español Eric García antes de empujar y derribar a Gavi durante los festejos de la Roja. Las imágenes recorrieron el mundo y podrían derivar en una sanción adicional si la FIFA concluye que existió una agresión o una maniobra de estrangulamiento.

Leandro Paredes empujó a Gavi al finalizar el partido. IMAGN IMAGES via Reuters

Nahuel Molina también aparece entre los futbolistas que serán revisados. El lateral argentino fue captado golpeando aparentemente en el abdomen al capitán español Rodri cuando éste ingresaba al campo para celebrar con sus compañeros.

La investigación también podría extenderse al cuerpo técnico. Robert Ayala, auxiliar de Lionel Scaloni, habría participado en un altercado con Dani Olmo durante los momentos de mayor tensión posteriores al encuentro.

La expulsión de Enzo fue apenas el comienzo

Los incidentes comenzaron antes de que terminara el partido. Enzo Fernández fue expulsado en tiempo extra tras recibir la segunda tarjeta amarilla por una entrada tardía sobre Pau Cubarsí, dejando a Argentina con diez jugadores en los minutos finales del tiempo reglamentario.

Además del mediocampista del Chelsea, otros cuatro futbolistas argentinos fueron amonestados durante la final, así como el propio Lionel Scaloni, reflejando el ambiente de frustración que acompañó al equipo sudamericano durante el desenlace del encuentro.

España terminó imponiéndose en el minuto 106 gracias a un gol de Ferran Torres, suficiente para conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Segunda tarjeta amarilla de Enzo REUTERS

La FIFA revisará videos y reportes arbitrales

Como parte del procedimiento disciplinario, la FIFA analizará el informe del árbitro Slavko Vincic, los documentos oficiales del partido y todas las grabaciones de video disponibles antes de determinar si existen elementos para imponer sanciones individuales o colectivas.

Dependiendo de la gravedad de las conductas detectadas, las medidas podrían ir desde multas económicas hasta suspensiones para jugadores, integrantes del cuerpo técnico o incluso para la Federación Argentina de Futbol.

La apertura del expediente representa un nuevo golpe para la Albiceleste, que no sólo perdió la posibilidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo, sino que también quedó bajo el escrutinio del máximo organismo del futbol por los incidentes ocurridos durante y después de la final.