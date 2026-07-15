De dormir bajo un puente a jugar en Europa: la historia de superación de Luis Chávez

La historia de vida y resistencia de Luis Chávez explica por qué ha logrado abrirse paso hasta llegar el futbol europeo. Durante una charla en el programa “De la que pica”, el director técnico Miguel Herrera, quien lo conoce bien, reveló lo difícil que fue para el centrocampista de gran pegada consolidarse como profesional y representar a México en un Mundial.

Herrera conoció a Chávez cuando éste apenas comenzaba su carrera en los Xolos de Tijuana. Desde ese momento, aseguró que ya destacaba por su calidad técnica y, sobre todo, por un golpeo de balón. Sin embargo, más allá de sus condiciones futbolísticas, fue la historia de sacrificio del jugador la que más lo marcó.

Miguel Herrera reveló que le dio un fuerte regaño a Luis Chávez Mexsport

Y es que Luis Chávez llegó a dormir debajo de un puente mientras buscaba una oportunidad en el futbol y en su adversidad se metía de manera clandestina a las instalaciones donde se concentraban los juveniles del Atlante para poder comer y dormir bajo un techo. Cuando era descubierto y lo sacaban del lugar, no le quedaba otra opción que dormir a la intemperie para presentarse al entrenamiento al día siguiente.

Años después, Herrera lo dirigió en Tijuana y confesó que le dio un fuerte regaño luego de una derrota por 4-1 frente a Lobos BUAP. Recordó que le reclamó porque consideraba que un futbolista con una historia que conllevaba tanto esfuerzo no podía conformarse con un nivel de juego inferior al que realmente tenía.

“Le dije que era un tipo con una historia de lucha y entrega especial y que no podía dejarse caer cuando tenía condiciones para jugar donde quisiera”, recordó Herrera durante la entrevista.

Miguel Herrera considera que aquella conversación tuvo un efecto positivo en el mediocampista. Poco tiempo después llegó uno de los momentos que marcarían su crecimiento: su primer gol de tiro libre con los Xolos.

Pese a que el argentino Ignacio Malcorra era el cobrador habitual, él insistió desde la banca para que fuera Chávez quien ejecutara la falta. Incluso envió el mensaje de que, si Malcorra cobraba el tiro, habría problemas en el vestidor. El joven mediocampista asumió la responsabilidad y respondió con un potente disparo que terminó en el ángulo.

Luis Chávez disputó su segundo Mundial con la Selección Mexicana Mexsport

En realidad, Chávez comenzó a perfeccionar su golpeo de balón desde muy joven gracias a los consejos del venezolano Juan Arango, uno de los mejores especialistas en tiros libres de su generación. Esa ayuda lo empujó a que marcara un golazo ante Arabia en el Mundial de Qatar 2022, el primero para México en la historia de las Copas del Mundo de tiro libre.

Hoy, Luis Chávez milita en el Dinamo de Moscú y disputó su segundo Mundial con la Selección Mexicana. Su historia demuestra que detrás de cada éxito hay años de sacrificio, perseverancia y una oportunidad que, cuando llegó, supo aprovechar.