Djokovic sigue impecable en Pekín: 30 victorias y cero derrotas

Novak Djokovic siguió con su paso impecable en el torneo ATP 500 de Pekín, al llegar a un registro de 30-0, tras su triunfo ante el portugués Nuno Borges por 6-3, 7-6 (7/2) en la primera ronda.

La última victoria de Djokovic en Pekín se dio hace 11 años, cuando venció a Rafael Nadal en la final de 2015, con lo que el triunfo de este miércoles se elevó a 30-0, según Infosys ATP Win/Loss Index.

Novak Djokovic llegó a una marca de 30 victorias y cero derrotas en Pekín Reuters

6 títulos de Djokovic en Pekín: 2009-2010, 2012-15.

El actual número 11 del mundo volvió a la senda de la victoria tras su temprana eliminación en el Abierto de Estados Unidos hace un mes.

“En el segundo set, él empezó a jugar mejor y a mí me costó un poco estar físicamente fresco. Con el servicio fui capaz de dominar y asegurar mis juegos con cierta comodidad. Jugar con un alto porcentaje de primeros servicios me hizo la vida más fácil, y jugué un buen tiebreak para cerrar el partido en dos sets. Estoy satisfecho con eso”, declaró Djokovic.

En la segunda ronda, Novak Djokovic enfrentará a un rival contra el que no ha jugado Reuters

¿A QUIÉN ENFRENTARÁ DJOKOVIC EN SEGUNDA RONDA EN PEKÍN?

Al chino Bu Yunchaokete, número 104 del mundo, con quien nunca ha jugado. El asiático venció al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

En los Cuartos de final, Djokovic podría enfrentarse a Alexander Zverev, principal favorito del torneo y quien busca su primer trofeo de la temporada 2026.