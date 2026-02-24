Guillermo Martínez y el último intento de Pumas por colarse al Mundial 2026

A cuatro meses de la Copa del Mundo 2026, el panorama no luce alentador para los Pumas de la UNAM en cuanto a representación en la Selección Mexicana. Aunque Guillermo Martínez fue convocado recientemente por Javier Aguirre para el amistoso ante Islandia, la realidad es que el “Vasco” ha volteado poco hacia el Pedregal en su actual proceso rumbo al Mundial.

Desde septiembre de 2024, Aguirre apenas ha considerado a futbolistas universitarios. En total, solo cuatro jugadores de Pumas han sido llamados: César “Chino” Huerta, Alex Padilla, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

Sin embargo, hoy el contexto es distinto: Huerta, Padilla y Ruvalcaba ya no forman parte del conjunto auriazul, lo que reduce aún más las posibilidades de que Pumas tenga representación directa en la lista final del Tricolor para el Mundial 2026.

Guillermo Martínez, con opciones mínimas rumbo al Mundial 2026

La convocatoria de Martínez para el duelo ante Islandia respondió a una situación específica: no era Fecha FIFA y únicamente se llamaron jugadores de la Liga MX. Pero pensar en el “Memote” dentro de la lista definitiva luce cuesta arriba.

En la delantera, Aguirre tiene por delante a nombres como:

Raúl Jiménez

Santiago Giménez (actualmente lesionado)

Armando González

Germán Berterame

Con esa competencia, el atacante auriazul necesitaría un cierre de temporada extraordinario para meterse en la pelea real por un boleto mundialista.

El “Chino” Huerta, la única esperanza con pasado universitario

De los exjugadores de Pumas que han sido considerados en este proceso, el único que aún mantiene posibilidades es César Huerta. Tras emigrar a Bélgica con el RSC Anderlecht, el atacante ha seguido en el radar del seleccionador.

No obstante, la competencia en las bandas y el ataque del Tricolor es amplia, por lo que su lugar tampoco está asegurado al cien por ciento.

Padilla y Ruvalcaba, prácticamente fuera del radar

En el caso de Alex Padilla, su regreso al Athletic Club y su rol como suplente complican seriamente cualquier aspiración mundialista.

Por su parte, Jorge Ruvalcaba ha tenido actividad con el New York Red Bulls, pero todo indica que no entra en los planes prioritarios de Aguirre.

¿Pumas se quedará sin representantes en la Copa del Mundo 2026?

Aunque Pumas aportó cuatro jugadores en el proceso de Aguirre, tres ya no militan en el club y el único auriazul convocado recientemente tiene pocas probabilidades reales de colarse en la lista definitiva.

Hoy, salvo una sorpresa mayúscula, los universitarios se perfilan para no aportar un solo futbolista mexicano a la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.