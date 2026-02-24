Patrocinadores del Mundial 2026 bajo alerta: ¿peligra la sede de México?

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha dado un giro inesperado. Lo que debería ser una celebración logística se ha transformado en un foco de tensión internacional tras los recientes eventos de violencia en territorio mexicano.

Reportes apuntan que los principales patrocinadores de la FIFA han manifestado una preocupación formal ante el organismo rector del futbol mundial. Si bien el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el pasado 22 de febrero de 2026, ha sido un evento de enorme impacto internacional, las reacciones mezclan la celebración oficial con una profunda preocupación por la violencia desatada en nuestro país.

Analistas de seguridad calificaron el operativo como un golpe "histórico", dado que El Mencho era considerado el criminal más poderoso del mundo debido a la expansión global del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El factor seguridad es a principal amenaza para las marcas

El temor de los socios comerciales no es menor. Empresas de calibre global como Adidas, Coca-Cola, Visa y Hyundai, principales Socios de la FIFA (FIFA Partners) y patrocinadores globales de la Copa Mundial de este año, basan su inversión en la seguridad del consumidor y la estabilidad del evento. La ola de violencia derivada de conflictos internos ha encendido las alarmas sobre la integridad de los aficionados internacionales que planean visitar sedes como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Fuentes cercanas a la FIFA indican que algunos de estos patrocinadores han sugerido evaluar un Plan B, es decir, trasladar los encuentros de alto riesgo a ciudades de Estados Unidos, donde la infraestructura de seguridad se percibe como más controlada en el contexto actual.

Decenas de autos quemados permanecieron durante varias horas en las calles de Jalisco. Fotos Cuartoscuro

La respuesta oficial y el riesgo de reubicación

Ante la presión de marcas como Qatar Airways y Lenovo, la FIFA ha solicitado informes detallados al gobierno mexicano. Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha salido al paso asegurando que las garantías de seguridad están dadas. Sin embargo, el mercado publicitario es sensible dado que cualquier incidente previo al torneo podría provocar una fuga de capitales o una devaluación del valor de los espacios publicitarios en suelo mexicano.

¿Qué está en juego para los patrocinadores?

Para empresas como Aramco o Lay's, el Mundial es una vitrina de "experiencia de usuario". Si el entorno se percibe hostil, la asociación de marca se vuelve negativa. El punto crítico actual se centra en los partidos de repechaje de marzo, que servirán como termómetro definitivo para decidir si México mantiene su calendario original o si la FIFA cede ante la presión de sus socios para mover esos encuentros.