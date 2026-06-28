¿Un México vs Inglaterra en Octavos? Thomas Tuchel 'evade' este partido

México enfrentará un camino lleno de obstáculos en el Mundial 2026. Si el Tricolor sueña con llegar a los cuartos de final, primero deberá superar a Ecuador en los dieciseisavos de final, un rival complicado que exige máxima concentración y solidez defensiva.

Solo tras esa prueba podrá pensar en el posible cruce de octavos ante Inglaterra, una selección con gran talento individual y dirigida por Thomas Tuchel, que ha mostrado solidez en la fase de grupos.

Así sería el camino de México para llegar a la final del Mundial 2026 Mexsport

Este doble reto representa una montaña alta para el conjunto mexicano. Superar a Ecuador será clave para mantener viva la ilusión, pero luego vendría el examen ante los Thre Liones, un equipo que aspira a llegar lejos en el torneo.

¿Inglaterra ya visualiza el partido ante México?

Thomas Tuchel, el entrenador de Inglaterra, se refirió con cautela a la posibilidad de medirse a México en octavos de final.

El técnico alemán, tras la victoria de Inglaterra que lo colocó como líder de su grupo, evitó especular demasiado sobre rivales futuros y priorizó el enfoque en el partido inmediato.

Es posible, pero hay un partido antes. Solo podemos concentrarnos en un partido, y ese es el próximo”, señaló.

El entrenador de Inglaterra dejó claro que pensar en México sería una distracción innecesaria en este momento.

Si nos dejamos llevar y empezamos a hablar y pensar en un posible Octavos de Final, nos arrepentiremos. Tenemos un partido muy difícil dentro de cuatro días”, añadió.

Tuchel enfatizó la importancia de mantener la concentración en Inglaterra y aunque le insistieron en hablar de ello, enfatizó que todo es paso a paso.

Entiendo tu pregunta y me encantaría hablar de ello, pero debemos mantenernos concentrados. Solo hay un partido en cuatro días”, concluyó.

Jude Bellingham celebrando su gol ante Panamá Reuters

¿México muy favorito ante Ecuador?

México llega como amplio favorito ante Ecuador en los dieciseisavos de final. Como local en el Estadio Ciudad de México y con el respaldo de su afición, el Tri parte con ventaja clara y buscará imponer su jerarquía para avanzar a la siguiente ronda.

En el Mundial, Ecuador ha mostrado garra y capacidad para sorprender, por lo que el Tri no puede confiarse.