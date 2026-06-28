¡Por las nubes! Precios de boletos de México vs Ecuador se disparan en reventa

El Estadio Ciudad de México se prepara para recibir el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y Ecuador.

La afición mexicana será, sin duda, un factor clave. Con el respaldo masivo de su público, México intentará convertir el recinto en un fortín impenetrable.

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Sin embargo, la hinchada tendrá que hacer un esfuerzo económico más importante para este partido, ya que la reventa del boletaje se ‘disparó’ al anunciarse este cotejo.

Boletos del México vs Ecuador superan los 300 mil pesos en reventa

Los precios en plataformas de reventa como StubHub se han disparado debido a la alta demanda por ver al Tri en una instancia decisiva del Mundial.

Los boletos más económicos superan con creces los valores oficiales iniciales, reflejando el fervor de los aficionados que no quieren perderse el encuentro.

El boleto de menor valor supera los 3 mil dólares (50 mil pesos mexicanos), y corresponde a la sección 620, la más alta del recinto.

En el extremo opuesto, los boletos de mayor valor superan los 17 mil dólares, es decir, van más allá de los 300 mil pesos mexicanos. Dicho asiento se ubica en la cabecera sur, sección 400.

Por su parte, en la sección Hospitality, la única parte disponible es la FIFA Pavilion, la cual tiene un costo de poco más de 120 mil pesos mexicanos.

Algunos precios en reventa México vs Ecuador

Cabecera Sur Sección 620: 59,303 pesos

Cabecera Norte Sección 656: 65,451 pesos

Cabecera Norta Sección 331: 100,604 pesos

FIFA Pavilion Hospitality: 126,952 pesos

Cabecera Sur Sección 424: 365,224 pesos

Durante los Mundiales, México jamás ha perdido un partido en CDMX, tampoco ha estado por debajo en el marcador. Reuters

¿Hay boletos disponibles para el México vs Ecuador?

En los canales oficiales de la FIFA, los boletos están prácticamente agotados. Solo restan algunas opciones VIP Lounge de alto costo (alrededor de 153 mil pesos mexicanos o más), lo que obliga a muchos aficionados a explorar el mercado secundario.

Sin embargo, ante la escasez, la reventa autorizada en sitios confiables como StubHub sigue siendo la vía más viable, aunque con precios elevados y la garantía de entrega segura