Azcárraga revela el nuevo plan del América

El América no quiere vivir del tricampeonato. Tampoco pretende repetir de manera automática la fórmula que lo llevó a conquistar tres títulos consecutivos. Emilio Azcárraga reconoce que el siguiente paso para el club es más ambicioso: volver a ser campeón, pero hacerlo de una manera diferente.

La salida de André Jardine abrió, según explicó el propietario y presidente del América, una ventana para pensar más allá del reemplazo inmediato. El club aprovechó ese momento para preguntarse qué entrenador podía llevar al equipo a una nueva etapa después de haber alcanzado uno de los puntos más altos de su historia reciente.

Yo creo que era una oportunidad también de encontrar en esa ventana primordial quién podía ser el mejor técnico para llevar al América a otro lado. O sea, ya habíamos sido tricampeones, ¿cómo hacemos una cosa igual de campeones, pero diferente?”, explicó Azcárraga.

En esa búsqueda apareció Guillermo Almada. El técnico uruguayo no solamente ofrecía experiencia en el futbol mexicano. Para Azcárraga, también representaba una posibilidad que el América necesitaba fortalecer: el desarrollo y debut de jóvenes futbolistas.

Almada, que tiene aparte la experiencia de estar acá, de trabajar con los jóvenes, que creo que le ha faltado al América esa parte de debut”, señaló.

Apuesta por los jóvenes se refleja en la tabla

La apuesta comienza a reflejarse en el campo. Azcárraga destacó que el equipo ha logrado competir sin depender exclusivamente de nuevos fichajes y con una mayor presencia de futbolistas jóvenes, pese a las críticas que han acompañado al club y a sus nuevos socios.

Que afortunadamente hoy, sin refuerzos, con puro chavo, con todas las críticas a años y con toda la crítica a la gente que ha llegado, a los nuevos socios, ahí está la tabla general”, afirmó.

Pero el América tampoco pretende convertir esa apuesta en conformismo. La formación de jóvenes no significa renunciar a la obligación histórica del club de buscar títulos.

No nos conformamos porque hay que traer, pero es una visión diferente”, explicó Azcárraga.

El América quiere desarrollar futbolistas, darles oportunidades y construir una identidad distinta, pero mantiene intacta la exigencia que acompaña al escudo.

Buscan blindar a los jóvenes

Azcárraga también reconoció que esa presión puede convertirse en un arma de doble filo para los jugadores más jóvenes. En un club como América, un futbolista de 20 o 22 años queda inmediatamente expuesto a una exigencia mediática que puede acelerar su madurez, pero también poner en riesgo su desarrollo.

La presión en América, como la presión en la selección mexicana, es de muy alto nivel”, explicó

Para el dueño del club, esa presión puede ser positiva porque obliga al jugador a construir una mentalidad fuerte. El problema aparece cuando el futbolista todavía no está preparado para manejarla.

“De repente hay chavos, que finalmente son chavos de 20 años o de 22 años, que la presión mediática a la cual están siendo expuestos por estar en el América es muy buena por un lado, porque le generas una mentalidad muy sólida, pero por otro lado, falta prepararlos porque los puedes perder”, advirtió.

Azcárraga sostiene que esa exigencia sí corresponde a un equipo de la dimensión del América, pero reconoce que convertir una reflexión interna en una sentencia pública cambia completamente su efecto.

“La filosofía del América es ganar”, sentenció.

El problema, explicó, es que una idea que nació como parte del análisis interno del club terminó convirtiéndose en una etiqueta externa: si el América no gana, entonces todos fracasaron.

Por eso, la nueva etapa que pretende construir el club tiene una dificultad adicional. Almada debe mantener una cultura ganadora mientras desarrolla jugadores que todavía están aprendiendo a convivir con la dimensión del América.

Aplaude pretemporada exigente

La pretemporada también forma parte de esa transformación. Azcárraga la calificó como “muy dura” para los futbolistas, pero también como positiva, y considera que Almada está aprovechando la oportunidad.