VIDEO: Arquero despeja de rabona y deja al mundo del futbol sin palabras

El futbol escocés tiene fama de poco espacio para las extravagancias. Marius Müller decidió ignorar esa regla no escrita y, durante un partido de Copa de la Liga, convirtió un despeje sencillo en una escena que parecía salida de un entrenamiento de futbol sala.

El arquero del Aberdeen recibió el balón dentro de su propia área pequeña, con un atacante del Dundee cerca y su pierna izquierda como opción menos natural. Tenía una solución sencilla, pero eligió otra. Cruzó la pierna derecha por detrás de la izquierda y ejecutó una rabona que mandó la pelota varios metros hacia adelante.

Lo más curioso no fue solamente el gesto técnico, sino la tranquilidad con la que Müller regresó a su portería. En las tribunas de Pittodrie, en cambio, la reacción fue completamente distinta. Algunos aficionados quedaron inmóviles, otros soltaron la carcajada y más de uno recurrió a las redes sociales para comprobar que realmente había visto a un arquero hacer una rabona dentro de su propia área.

La jugada ocurrió en el minuto 38 del partido de segunda ronda de la Copa de la Liga contra Dundee. Aberdeen atravesaba además un momento complicado después de una temporada en la que estuvo involucrado en la lucha por el descenso y de una derrota 2-0 ante el mismo rival apenas una semana antes.

El técnico Stephen Robinson tampoco pareció encontrar demasiadas explicaciones. Cuando fue cuestionado por la jugada después del encuentro, simplemente negó con la cabeza, una reacción bastante elocuente ante la decisión de su portero.

Müller, sin embargo, tuvo argumentos para defender su elección. El balón terminó donde quería y avanzó cerca de 40 yardas. El arquero aprovechó además que el pase de Nesta Guinness-Walker le llegó sobre su perfil menos cómodo y que un atacante del Dundee ejercía presión.

La rabona funcionó, pero el riesgo era evidente. Aberdeen juega a escasos cientos de metros del Mar del Norte, donde el viento puede convertir cualquier despeje en una aventura.

Hace recordar a Kahn

La jugada recordó una frase del legendario Oliver Kahn, quien alguna vez explicó que para ser portero hacía falta "un toque de locura". Müller llevó esa idea hasta un lugar poco habitual.

Hacer una rabona como jugador de campo ya puede provocar críticas. Rayan Cherki, del Manchester City, recibió recientemente un llamado de atención de Pep Guardiola después de utilizar un pase de rabona que terminó en gol. Para el técnico español, la espectacularidad tiene valor solamente cuando no sacrifica la sencillez.

En la portería, la apuesta es todavía mayor. Un error puede significar un gol inmediato. Por eso la rabona de Müller no fue solamente una maniobra estética: fue una decisión de alto riesgo ejecutada en una zona donde normalmente se exige máxima prudencia.

Locura como Higuita

El antecedente más famoso de una locura similar pertenece a René Higuita. En 1995, el colombiano realizó ante Inglaterra su célebre "escorpión", una atajada acrobática que se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la historia del fútbol. La diferencia es que aquella acción ocurrió en un amistoso.

Müller lo hizo en un partido oficial y con mucho más que una jugada bonita en juego. Aberdeen necesitaba recuperar confianza después de una semana complicada y terminó encontrando una respuesta en el segundo tiempo.

Después del descanso, el equipo cambió el partido. Marcó tres goles en apenas 13 minutos y selló una victoria que alivió el ambiente alrededor del club.

Quizá la rabona de Müller no cambió por sí sola el rumbo de Aberdeen. Pero sí consiguió algo que pocas veces logra un despeje de un arquero: hizo que todo un estadio hablara de él.

Y, por una vez, la locura salió bien.