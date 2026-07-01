Una cita con la historia: Inglaterra pagará a México la visita en un Mundial pendiente desde 1966

El doblete de Harry Kane ante República Democrática del Congo no solo remontó un marcador adverso: abrió un pasadizo en la historia que conecta al Mundial 2026 con uno disputado hace 60 años. Con la victoria 2-1 en los dieciseisavos de final, Inglaterra aseguró su boleto para enfrentar a México en octavos de final, en el Estadio Ciudad de México, y de esa forma saldará una vieja cuenta pendiente: la visita que el Tri le hizo en tierras inglesas durante el Mundial de 1966.

¿Cuál es el historial de duelos oficiales de México e Inglaterra?

Aquella tarde del 16 de julio de 1966, en la fase de grupos del torneo que Inglaterra terminaría levantando como campeón, los locales vencieron 2-0 a México con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt. Ese resultado sigue siendo el único partido oficial disputado entre ambas selecciones; todo lo demás (ocho encuentros más) corresponde a la categoría de amistosos, con un balance histórico dominado por los ingleses: seis victorias, un empate y solo dos triunfos mexicanos.

Kane, protagonista de otra página histórica

El festejo de Kane llegó tras un complicado primer tiempo en el que Congo sorprendió con el gol de Brian Cipenga. El capitán inglés empató de cabeza y luego definió con un disparo de derecha para completar la remontada. Con esa actuación, Kane disputó su decimoquinto partido en Copas del Mundo, superando a nada menos que a Bobby Charlton, el histórico autor de uno de los goles de 1966. El delantero también llegó a cinco goles en el torneo, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Una cita con la historia en el añejo Estadio Azteca (ahora Estadio Ciudad de México)

Seis décadas después de aquel tropiezo mexicano en suelo inglés, el Tri recibirá a Inglaterra en su propia casa con la posibilidad de avanzar a cuartos de final del Mundial que organiza junto a Estados Unidos y Canadá. Para México, el reto será romper una racha adversa ante los ingleses; para Inglaterra aspirar a su segunda Copa del Mundo justo después de aquella en la que usaron al Tri como escalón hacia la gloria.

La mano de Dios.Maradona salta y toca la pelota con la siniestra, ante la sorpresa del portero inglés Peter Shilton. De nada valió la queja del cancerbero, pues el silbante Ali Bennaceur marcó gol. Archivo Excélsior

Inglaterra vuelve al estadio donde sufrieron una dolorosa derrota

Para la actual generación inglesa, su regreso a la Ciudad de México representa una cita con la historia, pues hace 40 años sufrieron una de las derrotas más dolorosas en su historia en el césped del ahora llamado Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), donde fueron las víctimas de una de las más grandes actuaciones de un jugador en la historia de los Mundiales: el argentino Diego Armando Maradona.

El 22 de junio de 1986, Argentina venció 2-1 a Inglaterra con los llamados “Gol del Siglo” y “La mano de Dios”, cuando primero Maradona fue dejando rivales desde le mediocampo y sentenció al llegar al área. Luego el genio argentino hizo el segundo de los albicelestes con un claro remate con la mano, que no fue sancionado por los árbitros y con ese gol se sentenció la eliminación inglesa.