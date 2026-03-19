El México vs EU entra al Top 3 de los juegos más vistos de la historia del Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 ha dejado de ser solo un torneo de nicho para convertirse en un gigante del entretenimiento global, así lo demuestran las cifras de audiencia que se obtuvieron en la edición que recién terminó estableciendo récords de raiting desde la ronda de grupos con partidos como el México vs Estados Unidos hasta la gran final.

De acuerdo con datos de Fox Sports, el enfrentamiento entre México y Estados Unidos, que terminó con derrota del equipo tricolor, estableció el primer gran hito del torneo, rompiendo el récord de audiencia para un solo partido del WBC en toda su historia consiguiendo 5,018,000 espectadores.

El número de televidentes en Estados Unidos entre México y el equipo de las barras y las estrellas fue el tercero más visto de todos los tiempos por delante del partido entre Canadá y Estados Unidos en la ronda de cuartos de final que logró 4.3 millones de televidentes, lo que también fue un récord para la ronda.

Este "efecto México" sentó las bases para lo que vendría después: la semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana, que alcanzó un promedio de 7.37 millones de espectadores, superando por un 47% el récord anterior y consolidando al Clásico Mundial de Beisbol como un torneo de amplio interés.

El WBC peleó directamente con las cifras de los Premios Oscar, pero también con el March Madness de la NCAA que tuvo 6.4 millones.

Rating de la Final: Venezuela y EU al borde de los 10 millones

La gran final disputada este martes entre Venezuela y Estados Unidos se perfila para pulverizar cualquier registro previo. A diferencia de las rondas anteriores transmitidas por canales de cable como FS1, la final fue emitida por la cadena principal de FOX, lo que amplió masivamente su alcance.

Impulsada por el duelo de superestrellas como Aaron Judge y Ronald Acuña Jr., y el enorme apoyo de la comunidad venezolana en Miami, los analistas proyectan que la transmisión alcanzó o incluso superó los 10 millones de espectadores, a espera de las cifras finales.

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