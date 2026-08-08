Rayados y Germán Berterame se reencuentran en Leagues Cup

Este sábado, el Club de Futbol Monterrey visitó al Inter de Miami en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. La visita al Nu Stadium tuvo un momento especial antes del partido, cuando los Rayados se reencontraron con un viejo conocido: Germán Berterame.

El delantero mexicano estuvo presente en el estadio y, previo al encuentro, se acercó a la banca de Monterrey para saludar a sus excompañeros, con quienes compartió su etapa en el conjunto regio.

Sin embargo, aunque Berterame estuvo presente para acompañar al Inter de Miami, no pudo formar parte de la convocatoria debido a la lesión que sufrió recientemente.

German Berterame está en el top 10 de goeladores de Rayados. Jorge Martinez/Mexsport

Berterame se reencuentra con Rayados, pero no puede jugar

Germán Berterame estuvo en el Nu Stadium para presenciar el partido entre Inter de Miami y Rayados, pero todavía no puede regresar a la actividad debido a las consecuencias del golpe que recibió en la cabeza hace dos semanas durante un partido de la Major League Soccer.

El delantero mexicano sufrió un impacto por parte de Efraín Morales, jugador del Montreal. Tras el choque, Berterame cayó al terreno de juego y volvió a golpearse la cabeza contra el césped.

Las asistencias médicas ingresaron de inmediato al campo para atender al futbolista, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir una valoración.

Al día siguiente, el Inter de Miami informó que Berterame presentaba lesiones en el hombro y la nariz como consecuencia del golpe. El jugador permaneció toda la noche bajo observación médica y posteriormente recibió el alta.

Sin embargo, todavía no se ha reincorporado a la actividad con el equipo. Su regreso dependerá de la evolución que presente, por lo que no fue incluido en la convocatoria para enfrentar a Monterrey.

A pesar de no poder jugar, Berterame estuvo presente en el estadio y aprovechó el partido para acompañar a sus compañeros y reencontrarse con los jugadores y miembros del cuerpo técnico de Rayados.

German Berterame fue trasladado al hospital. Jonathan Duenas/Mexsport

La etapa de Berterame con Rayados

El reencuentro tuvo un significado especial porque Berterame dejó a Monterrey a principios de 2026 para incorporarse al Inter de Miami, donde pasó a compartir la ofensiva con Luis Suárez y Lionel Messi.

El delantero había llegado a Rayados en el verano de 2022 y durante su etapa con el conjunto regiomontano disputó 153 partidos, en los que consiguió 68 goles y 15 asistencias.

Sus números con Monterrey también lo colocaron dentro del top 10 de máximos goleadores en la historia del club.

El rendimiento que mostró durante su etapa con Rayados también le permitió llegar a la Selección Nacional de México. Con el equipo nacional disputó la Copa del Mundo de Qatar 2022 bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino.

Ahora, convertido en jugador del Inter de Miami, Berterame tuvo la oportunidad de reencontrarse con su antiguo equipo en la Leagues Cup, aunque esta vez lo hizo desde fuera del terreno de juego.