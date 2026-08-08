Tragedia en el rugby: Fallece jugador Saimoni Vunilagi por golpe de calor

El mundo del deporte sigue estando de luto. El rugbier Saimoni Vunilagi, de 26 años, falleció tras ser hospitalizado con síntomas que corresponden a un golpe de calor severo.

El equipo Kyushu KV reveló que el rugbier de Fiyi fue trasladado a un hospital de Fukuoka, luego de un entrenamiento que sostuvieron el pasado lunes, con temperaturas que alcanzaron los 35 grados. El jugador recibió la atención médica, pero falleció el viernes por la mañana.

Fallece rugbier Saimoni Vunilagi por golpe de calor Reuters

Saimoni Vunilagi podría desempeñarse como atacante o como tercera línea, de estatura de 1.96 metros y un peso de 117 kilogramos.

“Los jugadores, el equipo técnico y todos los miembros del club están devastados por esta repentina noticia. Humildemente rezamos por el descanso de su alma y presentamos nuestras más sinceras condolencias a su familia”, indicó el Kyushu KV.

El rugbier estudio la Universidad en Japón y debutó como profesional en 2023 con el club de primera división Tokyo Sungoliath. A finales de junio se unió al Kyushu KV.

Entre el 20 y 26 de julio, se presentó una ola de calor en Japón, que provocó la muerte de 45 personas.