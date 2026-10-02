México vs EU: los partidos que cambiaron la historia del clásico de CONCACAF

Hay partidos que se ganan y otros que sellan una rivalidad por siempre. México y Estados Unidos han protagonizado encuentros calientes a lo largo de los años, desde un cruce mundialista hasta finales que definieron títulos.

México carga con el futbol como una extensión de su identidad; Estados Unidos, por su parte, lo entiende como una cuestión de competencia. De un lado hay una pasión que se hereda; del otro, una obsesión por el triunfo. Estos son los partidos que marcaron la historia:

Roma fue el primer escenario

En 1934 se cruzaron por un boleto al Mundial de Italia. En aquella época había entusiasmo por parte de los mexicanos, quienes inauguraron el primer Mundial en la historia al caer ante Francia en 1930.

Pero no contaron con que, en aquel encuentro, Aldo Donelli se transfiguró en un verdugo y, con cuatro zarpazos fulminantes, fulminó la esperanza de México por asistir a la Copa del Mundo. El juego terminó 4-2.

El famoso 2 a 0

Tras muchos años de dominio tricolor sobre la escuadra de las barras y las estrellas, Corea-Japón 2002 ocasionó un cambio de narrativa.

México llegó como el flamante líder del Grupo G, tras imponerse a Croacia, Ecuador y entablarse contra Italia. Pero en el futbol nada está escrito.

El minuto ocho marcó el rumbo del partido con un disparo cruzado de McBride que jadeó las redes. Tras el tanto, Javier Aguirre modificó su esquema táctico, lo que ocasionó una pérdida de funcionamiento colectivo.

Posteriormente, Landon Donovan, con un remate de cabeza a segundo palo, colocó el último clavo en el ataúd del equipo mexicano.

Javier Aguirre y la banca mexicana vs EU 2002 Mexsport

México remontó a EU en el Rose Bowl

Parecía escrita la derrota en la final de la Copa Oro 2011: Estados Unidos ganaba 2-0, pero México convirtió el golpe en impulso. Los tres dedos de Pablo Barrera encendieron la remontada, Andrés Guardado puso el empate y Giovani dos Santos cerró la noche con una pintura para el 4-2.

Giovanni Dos Santos en el gol Mexsport

México y un triunfo de alarido

Cuatro años más tarde, el Rose Bowl volvió a ser testigo de un juego cerrado, en donde México hizo historia al alinear por primera vez a tres centros delanteros. El partido caminaba hacia los penales hasta que, al 118’, apareció Paul Aguilar con un disparo que rompió el empate y selló el 3-2. Los dirigidos por Ricardo Ferretti se llevaron el boleto a la Copa Confederaciones.

Paul Aguilar en el gol ante EU 2015 Mexsport

¿Dónde ver el México vs. Estados Unidos?

El Clásico de CONCACAF se jugará este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, desde el State Farm Stadium de Arizona.

La transmisión estará disponible por Canal 5, Azteca 7, Prime Video y Claro Sports.