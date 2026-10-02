“Rivalidad con México me da lo mismo”, según Pochettino

Mauricio Pochettino volverá a toparse con la selección de México en su era como timonel de Estados Unidos. El técnico entiende la rivalidad y la acepta, aunque le da lo mismo, previo al duelo que sostendrán este sábado en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

“Entiendo la rivalidad deportiva y esa la acepto. La rivalidad contra México me da lo mismo que contra Canadá, Chile, Perú. Si un día jugamos contra Argentina o contra Brasil, España, Inglaterra, uno cuando es competitivo quieres ganar por ti, no por jugar en contra de alguien. Entiendo este folclore del futbol y hay que alimentarlo”, dijo en conferencia de prensa.

Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, consideró que México es un país con gente extraordinaria Mexsport

Mauricio Pochettino no ocultó el cariño especial que tiene con México y recordó cuando dirigió a Héctor Moreno en el Espanyol.

Es difícil encontrar esa rivalidad. Por supuesto que la entiendo, países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común, es como Argentina-Uruguay, o Argentina- Brasil que existe por cercanía.

Mauricio Pochettino, tecnico de Estados Unidos, tuvo palabras de elogio para Rafa Márquez Mexsport

México siempre fue un país extraordinario con gente extraordinaria, siempre ha tenido buenas sensaciones. Tengo a Héctor Moreno, que fue mi jugador con el Espanyol cuando empecé como entrenador en el Espanyol, tengo un cariño muy especial por todo lo que México representa”, afirmó.

Como jugador, Rafa Márquez le anotó a Estados Unidos en el amistoso que se celebró el 2 de abril de 2014 y que significó el despertar del Tricolor para igualar 2-2.

“De Rafa, un grandísimo futbolista y ahora entrenador que tiene todos los ingredientes para ser un grandísimo entrenador. Le falta tiempo para demostrar su calidad, ha tenido buenos maestros y creo que lo va a ser bien. Necesita el tiempo para desarrollar lo que quiera plasmar en el equipo y que los jugadores evolucionen”, afirmó.

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