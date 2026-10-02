Rafa Márquez vs. Estados Unidos: así fue su historia como jugador

Este sábado, la Selección Nacional de México enfrentará a Estados Unidos en un nuevo capítulo de la rivalidad más importante de la Concacaf. Rafael Márquez vivirá el encuentro desde el banquillo, pero antes de iniciar su etapa como entrenador del Tricolor tuvo una extensa historia como futbolista frente al conjunto estadounidense.

El episodio más recordado de esa rivalidad ocurrió durante la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. México quedó eliminado en los octavos de final después de perder 2-0 ante Estados Unidos, en un partido que terminó con la expulsión del entonces capitán mexicano.

Brian McBride abrió el marcador y Landon Donovan amplió la ventaja para el conjunto estadounidense. Cuando el encuentro llegaba a sus últimos minutos, Márquez protagonizó una dura entrada sobre Cobi Jones que terminó con su expulsión.

La acción incluyó un cabezazo y provocó que el árbitro Vitor Melo Pereira mostrara la tarjeta roja sin dudar. El partido se encontraba prácticamente definido, pero la expulsión terminó por marcar el cierre de la participación mexicana en aquel Mundial.

México volvió a quedarse en los octavos de final y no consiguió avanzar a los cuartos, una ronda que buscaba alcanzar nuevamente en la competencia internacional.

Rafael Márquez ahora vive una etapa como entrenador. SNM

¿Cómo le fue a Rafa Márquez contra Estados Unidos?

Durante su trayectoria con la Selección Mexicana, Márquez enfrentó en 13 ocasiones a Estados Unidos. Su registro ante el equipo de las barras y las estrellas fue de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas.

La expulsión de Corea-Japón 2002 no fue la única tarjeta roja que recibió frente a los estadounidenses. En las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, el defensor volvió a ser expulsado después de una dura entrada sobre el portero Tim Howard.

A pesar de esos episodios, Márquez también consiguió marcar ante Estados Unidos. El exdefensor mexicano anotó dos goles frente a ese rival durante su etapa con el Tricolor: uno en un partido amistoso y otro en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Rafael Márquez debutó como DT de la Selección Mexicana el 26 de septiembre, contra Colombia. Selección Mexicana

Márquez cambia de papel ante Estados Unidos

La rivalidad tendrá ahora un escenario distinto para el exjugador mexicano. Después de haber enfrentado a Estados Unidos como futbolista en 13 ocasiones, Márquez estará al frente de México desde la dirección técnica.

El primer capítulo de esta nueva etapa llegará este sábado, en un partido amistoso que se disputará en territorio estadounidense. El encuentro marcará su regreso a esta rivalidad desde una posición diferente dentro de la Selección Nacional.