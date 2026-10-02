Rodrigo Huescas volverá a jugar: convocado por el Copenhague

Después de un año de recuperarse de una dura lesión, Rodrigo Huescas está listo para regresar a las canchas, después que el Copenhague convocara al lateral mexicano para el amistoso que sostendrán contra el Hamburgo, en un estadio que tiene aforo para 50 mil aficionados.

“Tengo muchas ganas de jugar. Mi lesión me ha llevado mucho tiempo y ha sido un año difícil, pero por fin voy a volver a jugar. He jugado al futbol toda mi vida y la temporada pasada me perdí muchos partidos importantes. Ahora por fin estoy de vuelta y solo queda mirar hacia adelante”, indicó Rodrigo Huescas en una entrevista para su equipo.

En el duelo contra el Qarabag de la Champions League del 1 de octubre de 2025, el futbolista mexicano sufrió la lesión. El Copenhague informó que, tras someterse a un escaneo, se confirmó que la lesión “es tan grave”, por lo que pasó por el quirófano y tuvo un largo periodo de rehabilitación.

“Llevo un tiempo entrenando duro, pero la clave ha sido la paciencia para hacerlo bien. Al menos tengo unos minutos que esperar con ilusión. Va a ser una gran experiencia. Imagínense volver al campo frente a tanta gente en un entorno tan magnífico”, agregó.

Rodrigo Huescas agradeció el apoyo de sus compañeros durante esta etapa difícil y espera regresarles esa ayuda. El mexicano admitió que la recta final fue la más dura.

“Llevaba un tiempo entrenando con normalidad, pero había que tener paciencia para asegurarse de que todo se hiciera correctamente”, valoró el joven de 23 años.

DÍA Y HORARIO DEL HAMBURGO VS COPENHAGUE

Domingo 4 de octubre.