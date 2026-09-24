Mikel Aguirre, hijo del “Vasco”, lo reconoce: Mi madre es la que le pone los pies en la tierra

Si alguien conoce la forma en que se toman las decisiones en la familia Aguirre, ése es Mikel, hijo de Javier, el Director Técnico mexicano, mejor conocido como el “Vasco” Aguirre y quien recientemente fue anunciado como el nuevo estratega del Valencia FC.

Mikel Aguirre, el mayor de sus tres hijos, concedió esta jueves una entrevista telefónica, donde reconoció que, tal como lo mencionó su padre al llegar a España, es su madre Silvia quien toma la última decisión de dónde será el próximo destino de trabajo del “Vasco”.

Y es que este mismo día, al arribar al aeropuerto de Valencia, Javier fue cuestionado si este proyecto sería su “el último baile”, haciendo referencia si es el último equipo que dirige.

“No lo sé, hijo, no lo sé, lo que diga Silvia (mi esposa)”, respondió entre risas.

¿Es verdad que es tu madre la que dice si tu padre va o no va a los sitios?

“Lo hablan entre los dos, pero la realidad es que mi padre es un poco más aventurero. A mi padre, si le gusta el proyecto y lo convence el Presidente y el equipo, mi padre puede entrenar en China, en Camboya, en Qatar o en Turquía, le da exactamente igual mientras sea un buen proyecto”, respondió Mikel en entrevista radiofónica con el programa de radio español, Tribuna Deportiva.

La propuesta para el entrenador mexicano llegó tras haber dirigido a la Selección Nacional de México (por tercera ocasión) en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Previamente, Javier había dirigido en España a clubes como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

“Mi madre dice ya estuvimos en Emiratos, ya estuvimos en Egipto, no vamos a estar mejor que en España en ningún lado y si encima es Valencia pues mejor todavía. Entonces sí, mi madre es la que le pone los pies en la tierra porque mi padre es demasiado viajero para la edad que tiene”, mencionó Mikel.

Javier Aguirre ya dirigió su primer entrenamiento con el equipo y será el Racing de Santander el próximo rival en La Liga, correspondiente a la fecha 8.