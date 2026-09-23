¡El Tri vuelve a Monterrey!: México jugará en el 'Gigante de acero' el martes 17 de noviembre

La Selección Mexicana volverá a disputar un partido oficial en Monterrey, siendo el martes 17 de noviembre el día en que vuelva a rodar el balón en la cancha del Estadio BBVA; el rival del combinado dirigido por Rafa Márquez no se definirá hasta que concluya la actual Fecha FIFA correspondiente a la ventana de partidos internacionales de septiembre-octubre.

Mediante un comunicado en redes sociales, la Selección Mexicana reveló que el martes 17 de noviembre disputará el partido correspondiente a los Cuartos de Final de vuelta de Nations League de Concacaf en la cancha del Gigante de Acero:

“El Gigante de Acero volverá a recibir una competencia internacional tras ser sede de cuatro partidos del Mundial 2026 y dos encuentros del Repechaje previo”.

México cuenta con 12 posibles rivales para esta instancia del certamen regional, por lo que se conocerá hasta el martes 5 de octubre:

“Su rival se conocerá una vez concluida la Fecha FIFA (septiembre-octubre) y el pase a la siguiente ronda se definirá en el partido de vuelta en el Estadio de Monterrey”.

BFG