¡Hospital Tricolor! Luis Romo es la sexta baja de Rafa Márquez en esta Fecha FIFA

En el día previo del partido entre México y Chile, Rafa Márquez contó con una nueva baja en el combinado Tricolor en la presente Fecha FIFA; Luis Romo regresará a Guadalajara tras una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El inicio de la era de Rafa Márquez al mando de la Selección Mexicana no es el deseado en la parte física ni futbolística, arrancando con un par de empates frente a Colombia (1-1) y Perú (1-1) y posteriormente cayendo de manera contundente frente a Estados Unidos (0-3), restándole un compromiso más en busca de revertir lo obtenido hasta el momento.

A horas de medirse ante Chile, la Selección Mexicana hizo oficial la baja de Luis Romo debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, así fue como lo informó el cuadro Tricolor en sus redes sociales:

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que el jugador Luis Romo del Club Guadalajara causará baja hoy de la concentración del equipo. Tras un estudio realizado, el jugador presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a su club”.

Todos los que abandonaron el primer llamado de Rafa Márquez

En una convocatoria que no contó con la participación de Raúl Jiménez ni Julián Quiñones por lesiones previas, de los 29 llamados por Rafa Márquez, un total de 6 jugadores tuvieron que salir del llamado nacional en distintos momentos de la presente Fecha FIFA:

Alan Cervantes / el mediocampista de América sufrió sobrecarga muscular y tuvo que perderse la primera convocatoria de Rafa Márquez en Selección Mexicana, dejando escapar una oportunidad de ganar terreno de cara al proceso mundialista de 2030.

César Montes / tras una lesión muscular en el glúteo, el defensor –y bastión en la zaga del Tri- tuvo que alejarse del llamado del estratega nacional y volver a Rusia antes del primer compromiso.

Hirving Lozano / en su regreso a vestir la playera verde, Chucky no logró hilar compromisos con Selección Mexicana, saliendo de la convocatoria y volviendo a LA Galaxy en busca de mantener los minutos que le puedan brindad la oportunidad de ser llamado en noviembre.

Gilberto Mora / una de las bajas más sensibles por parte del entrenador nacional es la del Niño Maravilla, quien tuvo que marcharse de regreso a Xolos luego de una molestia muscular; se perdió el duelo ante Estados Unidos y Chile.

Mateo Chávez / el lateral nacional fue expulsado del partido contra Estados Unidos luego de una doble cachetada propinada a un rival, siendo suspendido y quedando imposibilitado de jugar frente a Chile este martes 6 de octubre.

Luis Romo / la última baja de cara al partido final de Rafa Márquez en esta Fecha FIFA es Luis Romo, mediocampista que contó con una lesión muscular que le impedirá ser de la partida para el estratega azteca.

Jugadores de la Selección Mexicana en el StateFarm Stadium de Arizona tras el compromiso ante Estados Unidos. Mexsport

BFG