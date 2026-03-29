México Vs Bélgica: Día, horario, sede y canales de TV para el amistoso
Este martes 31 de marzo, México y Bélgica se enfrentarán en el Soldier Field de Chicago; conoce el horario exacto y canales de TV en donde será transmitido
El último partido de la Selección Mexicana en la presente Fecha FIFA se disputará el martes 31 de marzo ante Bélgica, conjunto que cuenta con diversas bajas por lesión; se disputará en el Soldier Field de Chicago ante más de 60,000 espectadores.
Luego de empatar 0-0 frente a Portugal en la cancha del Estadio Banorte, Javier Aguirre y sus dirigidos tendrán su última prueba en esta ventana de partidos internacionales, misma en la que viajarán a Estados Unidos para enfrentar a los Diablos Rojos.
Pese a que México domina el historial ante Bélgica, los europeos saltarán al terreno de juego como máximos favoritos para llevarse el triunfo y, con la goleada propinada a Estados Unidos, la confianza aumenta horas antes de medirse al Tri.
Estos son todos los detalles para que sigas EN VIVO el partido en donde Javier Aguirre podría hacer modificaciones respecto al XI utilizado ante Portugal en la cancha del Estadio Banorte.
Día: martes 31 de marzo, 2026.
Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Estadio y capacidad: Soldier Field de Chicago / 61,500 espectadores.
Canales de TV: Canal 5, Azteca y y TUDN.
Alternativas por streaming: Vix, Vix Premium, IzziGo y Lavytime.
Siguientes pruebas de la Selección Mexicana
Para antes del Mundial 2026, a la Selección Mexicana le restan 3 partidos más tara terminar de apuntalar la lista definitiva y el XI que estaría arrancando como titular para el duelo del jueves 11 de junio frente a Sudáfrica.
Estos son los rivales, días y sedes en las que el Tri estará disputando sus últimos partidos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026:
México Vs Ghana / viernes 22 de mayo, Estadio Cuauhtémoc - México.
México Vs Australia / sábado 30 de mayo, Rose Bowl - Estados Unidos.
México Vs Serbia / jueves 4 de junio, sede en México por confirmar.
BFG