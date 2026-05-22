El uniforme negro tardó solo 88 segundos en traer su primer gol a México

La nueva piel negra de la Selección Mexicana prácticamente no tuvo que esperar para estrenarse con gol. Apenas habían pasado 88 segundos desde el silbatazo inicial cuando apareció Brian Gutiérrez para convertir el primer tanto del Tri utilizando el tercer uniforme rumbo al Mundial 2026.

El futbolista de las Chivas aprovechó un mal despeje del portero de Ghana, recuperó la pelota cerca del área y no perdonó. Con un disparo rápido mandó el balón al fondo para poner el 1-0 cuando el reloj marcaba apenas 1 minuto con 22 segundos de juego en el Estadio Cuauhtémoc.

La anotación provocó de inmediato la reacción de los aficionados presentes en Puebla, donde la expectativa no solamente estaba enfocada en el funcionamiento del equipo de Javier Aguirre, sino también en la presentación oficial de la nueva indumentaria mundialista. El uniforme negro apareció por primera vez en cancha durante uno de los últimos ensayos rumbo a la Copa del Mundo 2026 y encontró gol prácticamente desde su primera jugada importante.

El diseño, desarrollado por Adidas, representa una apuesta distinta respecto a los colores tradicionales de la Selección Mexicana. Toda la equipación, incluida camiseta, short y calcetas, mantiene el negro como tono principal y añade un patrón discreto con las letras “MX” distribuidas a lo largo de la playera.

Además, el uniforme incorpora el mensaje “Somos México”, utilizado como parte de la identidad visual de los tres kits que acompañarán al combinado nacional durante el proceso mundialista. La idea, de acuerdo con la propia campaña de lanzamiento, busca reflejar unidad y representar a un país que se prepara para organizar una Copa del Mundo por tercera ocasión en su historia.

Ir vestido con este uniforme es llevar consigo el testimonio, la pasión y el espíritu de todo un país”, señaló recientemente Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, al hablar sobre la nueva indumentaria.

El encuentro frente a Ghana forma parte de los tres compromisos de preparación restantes antes del debut mundialista contra Sudáfrica el próximo 11 de junio. Por ello, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre aprovecha estos partidos para observar variantes, repartir minutos y terminar de definir la lista final de jugadores que estarán presentes en la justa.

Y aunque todavía quedan varias pruebas por delante para la selección, el nuevo uniforme ya quedó ligado a un momento especial. Apenas necesitó 88 segundos para celebrar su primer gol.