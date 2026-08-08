México pone fin a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con la plata en esgrima

México cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una medalla de plata y una de bronce en la esgrima. El equipo varonil de sable fue el encargado de disputar la última final para la delegación mexicana y su plata se convirtió en la última medalla conseguida por México en toda la justa centrocaribeña.

Previamente, el equipo femenil de espada había conseguido el bronce en el duelo por el tercer lugar. Con estas dos preseas, México puso fin a su participación en Santo Domingo 2026 después de mantenerse como líder del medallero general.

México cerró Santo Domingo 2026 con plata. Mexsport

Plata para México en sable por equipos varonil

El equipo mexicano formado por Brandon Romo, Gibrán Zea y Julián Ayala cayó 45-37 ante Venezuela en la final por la medalla de oro de la modalidad de sable por equipos varonil.

El conjunto venezolano, integrado por José Quintero, Simón Durán y Eliecer Romero, tomó la ventaja desde los primeros relevos y logró mantenerla durante prácticamente todo el combate.

México encontró su mejor momento en el quinto asalto, cuando Julián Ayala consiguió un parcial de 10-5 que redujo la diferencia a solo dos tocados en el marcador acumulado.

La remontada, sin embargo, no pudo completarse. Venezuela mantuvo el control en los siguientes relevos y llegó al último asalto con la ventaja necesaria para buscar los 45 tocados.

José Quintero fue el encargado de cerrar el combate para Venezuela y consiguió los cinco tocados que necesitaba el equipo para alcanzar los 45 puntos y asegurar la victoria por 45-37.

De esta forma, Venezuela conquistó la medalla de oro y México se quedó con la plata. Puerto Rico completó el podio con el bronce después de derrotar a República Dominicana en el duelo por el tercer lugar.

Esta medalla de plata tuvo un significado especial para la delegación mexicana, ya que se convirtió en la última presea conseguida por México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

México suma dos medallas en esgrima. Adrian Macias/Mexsport

México gana el bronce en espada por equipos femenil

Antes de la final de sable varonil, México consiguió otra medalla en la espada por equipos femenil.

El conjunto mexicano, integrado por Bárbara Ocegueda, Frania Tejeda y María Ramírez, venció 45-42 a Costa Rica en el combate por la medalla de bronce.

El equipo costarricense, formado por Karine Dyner, Isabella Sayagues y Daniela Jurado, comenzó el duelo con ventaja después del primer asalto y logró conservarla hasta el segundo.

México reaccionó en el tercer relevo y tomó la ventaja. Para el cuarto asalto, ambos equipos terminaron igualados 20-20, mientras que Costa Rica volvió a ponerse por delante después del quinto relevo.

La igualdad regresó en el sexto asalto, que terminó 30-30, dejando el combate abierto para los últimos relevos.

A partir de ese momento, México consiguió marcar la diferencia. Frania Tejeda tuvo un papel determinante en el cierre y consiguió cinco tocados que permitieron al equipo mexicano alcanzar los 45 puntos y asegurar la medalla de bronce con el 45-42 definitivo.

México había llegado al duelo por el tercer lugar después de caer 45-39 ante Colombia en las semifinales. El equipo colombiano avanzó a la final y posteriormente se quedó con la medalla de plata.

En el podio de la modalidad, Venezuela consiguió el oro, Colombia obtuvo la plata y México cerró con el bronce.

La última medalla de México en Santo Domingo 2026

Con la plata en sable por equipos varonil, México puso punto final a su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 donde finalizó como líder absoluto del medallero general con 407 medallas totales: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

De esta forma, la esgrima no solo cerró su actividad para la delegación mexicana, sino que también protagonizó el final de la participación de México en Santo Domingo 2026.