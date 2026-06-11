¡México mágico! Aficionada le roba beso a periodista coreano

El color de la afición mexicana no se pierde, crece cada vez más en torneos de gama internacional y el Mundial 2026 no fue la excepción, ya que una seguidora azteca interrumpió el enlace de un periodista coreano para robarle un beso… en la mejilla.

Previo a que se disputara el compromiso entre Corea del Sur y Chequia, una aficionada se hizo presente en las calles de Guadalajara para darle un poco de sazón y atravesarse durante un enlace del periodista asiático y plantarle un beso.

Acercándose sigilosamente en compañía de su amiga, la seguidora mexicana se frenó a un costado del periodista que cubre a los Tigres del Oriente para abrazarlo, ponerlo sumamente nervioso y, mientras sonreía, plantarle un beso al momento en el que agradecía el cariño mostrado.

El video inmediatamente comenzó a inundar las redes sociales, desatando infinidad de comentarios -a favor y en contra- del actuar de esta seguidora:

Ya en el compromiso celebrado en el Estadio Guadalajara, Corea del Sur fue quien más intentó ir al frente durante la primera mitad, solo que los acercamientos de Son Heung-Min no fueron suficientes para ponerlos por delante, dándoles a los europeos una dosis de confianza en ese mismo estilo de juego que les permitió colarse hasta la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Al concluir los primeros 45 minutos, la afición que se hizo presente en el recinto de la Perla Tapatía abucheó y se mantuvo en sus asientos de cara al final del compromiso.

De terminar en empate, Corea del Sur y Chequia le estarían abriendo la puerta a México para terminar como líder del Grupo A tras la Jornada 1, resultado que beneficiaría a los dirigidos por Javier Aguirre para poder asegurar su sitio hacia la siguiente ronda en el próximo compromiso a disputar en el Mundial 2026.

Aficionados mexicanos asisten al Corea del Sur Vs Chequia en el Estadio Guadalajara. Reuters

BFG