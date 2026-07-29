Kevin Álvarez, feliz en el América por llegada de Guillermo Almada, pero insiste en Europa 

Kevin Álvarez, defensa del América, admitió sentirse favorecido con la nueva era de Guillermo Almada en la dirección técnica. Anhela sea el camino para recuperar su mejor versión y mantener el sueño de irse a jugar en Europa.

Uno de los movimientos en la cancha del estratega uruguayo fue la variante de Kevin como lateral por izquierda, posición que el azulcrema asegura no desconocer.

"Es una posición que conozco, creo que se puede mejorar, también el equipo va empezando y adaptando a la nueva idea de juego, espero que con el pasar de los partidos sea mejor", mencionó en una entrevista con Claro Sports.

Álvarez agregó que físicamente está óptimo, luego de altibajos y lesiones que lo mermaron del protagonismo en la era del brasileño André Jardine.

"Un tema complicado en su momento, me siento excelente, me falta un poco más de ritmo, de entendimiento del juego, de lo que hacemos nuevo".

Con Kevin Álvarez como variante y competencia interna también con Cristian Borja en izquierda, Guillermo Almada dispone de Dagoberto Espinosa en la lateral derecha; Israel Reyes es otro recurso de la plantilla para jugar por ese costado, sin embargo, el defensa es negociado por el club y su agente con el AS Roma.

"(La defensa) siempre ha sido prioridad por el tipo de equipo en el que estás, me tocó con el profe en su momento en Pachuca, lo defensivo es prioridad y fuimos la mejor defensiva, así que no habrá problema con eso".

Reencuentro con Guillermo Almada

Campeón con el Pachuca de Almada en el 2022, Kevin Álvarez confiesa su alegría por trabajar de nuevo con el técnico uruguayo, de quien desenvolvió sus virtudes.

"Muy contento y aprovechando la oportunidad, con Almada es un estilo de juego que me favorece más por el tipo de forma de jugar, quiero aprovechar todos los minutos que pueda tener. No lo veo como revancha (personal), muchos altibajos antes, pero hubo momentos que entregué todo, estoy tranquilo con eso.

"No todos los campeonatos se pueden ganar y claro que vienen los cuestionamientos, pero uno como jugador debe dejar eso afuera, tengo tres años en América y gran porcentaje de minutos jugados, estoy tranquilo, claro que puedo dar más con este nuevo cuerpo técnico. Pasé momentos difíciles y personales, la gente no sabe lo que uno vive, es un que por el momento no tengo planeado hablar, pero fue algo grande. Me favorece, más cómodo en línea de cuatro, en defensa llegar de atrás, ya en las últimas etapas con André Jardine me tocó de extremo y carrilero, me sirvieron para crecer".

Pero, ¿cómo es trabajar bajo las órdenes de Guillermo Almada? Kevin Álvarez mencionó que "es distinto, el estilo es intenso, mucha presión, mucha garra, es lo que ha venido a inculcarnos, nos costó al principio el tema físico, es agarrar la idea, vamos a vernos mejor".

Europa sigue en la mente

Por otro lado, el lateral insiste en su sueño de jugar en el continente europeo. Aunque el futbolista de 27 años sabe que la posibilidad se complica conforme el tiempo, no pierde el objetivo.

"Siempre he estado abierto a la parte de Europa, porque lo he soñado, mi mejor versión ha estado ahí, se ha opacado por distintas cosas, no sólo decirlo, sino de demostrarlo, al equipo no le fue bien porque la cosa no espera otra cosa que el campeonato, toca trabajar y quedar campeones. Europa, sí, entiendo que la realidad puede ser diferente y más difícil, pero uno sueña como niño y sigo luchando con esa oportunidad, uno nunca sabe, depende de los tiempos que se acomoden, no tengo idea de cómo va a suceder, pero sucederá".

Sobre Jardine, Kevin Álvarez describió que "siempre tuve mis oportunidades con base en mi trabajo, lo que no pude estar fue más por mi lesión, pero sano siempre estuve ahí".

Por último, el jugador americanista reiteró su ambición con la Selección Mexicana y volver a una Copa del Mundo.

"Sí, claro, me duele no haber estado en éste (2026), pero me quedo tranquilo, depende de mí, tengo cuatro años para agarrar la mejor versión posible y estar ahí".