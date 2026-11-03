Nueva medalla para México: Bronce en Olímpicos de la Juventud 2026

La delegación de México sumó su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. Ahora, fue la selección mixta de beisbol 5 quien conquistó otro bronce y se suma a la que obtuvo el abanderado Daniel Saborio en la natación.

México superó a Kenia 2-1 (13-4, 2-3 y 7-2) en el partido por el tercer lugar, que se celebró en el recinto Tour de I’Oeuf de Senegal.

El partido tomó tintes de revancha, después de que Kenia superó a México durante la fase de grupos.

El equipo mixto de México está compuesto: por Jesús Espinoza Mendoza, Oliva Frias Sánchez, Sebastián Leal Sandoval, Abril Martínez Hernández, Carlos Mercado Gutiérrez, Isaac Rodríguez Barraza, Erika Solis Covarrubias y Edsy Valenzuela Noriega.

La medalla de oro la conquistó Cuba tras vencer 2-0 a China Taipéi.

EL CAMINO DE MÉXICO PARA CONSEGUIR LA MEDALLA DE BRONCE.

Siria 1 – 2 México.

Kenia 2 – 0 México.

México 2 – 0 Francia.

Turquía 0 – 2 México. Cuartos de final.

México 1 – 2 China Taipéi. Semifinales.