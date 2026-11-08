Blades Brown conquista el PGA Tour a los 19 años

El futuro llegó antes de lo esperado para Blades Brown. Con apenas 19 años, el estadunidense encontró en Los Cabos el escenario para escribir su nombre en la historia del PGA Tour, después de una remontada espectacular que lo llevó de perseguir a los líderes a levantar su primer trofeo en el máximo circuito del golf.

Brown cerró el World Wide Technology Championship con una tarjeta de 63 golpes, nueve bajo par, que le permitió escalar posiciones y alcanzar a Ben James en la cima del tablero. Ambos terminaron los cuatro recorridos con un acumulado de 265 impactos, 23 bajo par, por lo que tuvieron que definir al campeón en un desempate.

La tensión se extendió hasta el segundo hoyo de playoff, donde Brown encontró el birdie que necesitaba para superar a su compatriota y conseguir una victoria que lo coloca entre los nombres históricos del golf estadounidense.

A sus 19 años, cinco meses y 18 días, se convirtió en el cuarto campeón más joven en la historia del PGA Tour y en el primer jugador menor de 20 años que conquista un torneo del circuito desde que Jordan Spieth lo hiciera en el John Deere Classic de 2013.

El triunfo llegó poco después de que Brown se convirtiera en el graduado más joven en la historia del Korn Ferry Tour, una trayectoria que ahora tiene su primer gran capítulo en la élite.

Creo que todavía no dimensiono la magnitud de ser un ganador del PGA Tour, el golf es uno de los mejores deportes del mundo, te reta en todos los aspectos, y todavía no caigo. Recuerdo cuando tenía 5 años y veía a Tiger Woods ganar campeonatos y pensar que ahora soy uno de ellos, me vuela la cabeza”, señaló.

Álvaro Ortiz consigue su mejor resultado en el PGA Tour

Mientras Brown celebraba su irrupción histórica, el mexicano Álvaro Ortiz también encontró motivos para festejar. El tapatío firmó una última ronda de 68 golpes, cuatro bajo par, para terminar empatado en el sexto lugar con un acumulado de 19 bajo par.

Se trata del mejor resultado de su carrera en el PGA Tour, una actuación que además le aseguró un lugar en el Austin Championship presented by Compliance Solutions, penúltimo torneo de la FedExCup Fall, que se disputará del 12 al 15 de noviembre en Texas.

Ortíz no tuvo su mejor jornada con el putter, pero logró mantenerse en la primera página de la clasificación y pelear hasta el final.

(Hoy) no estuve ni cerca de tener mi mejor golf y estuve ahí. Me di la chance, me di la oportunidad y me voy muy contento con eso. Lo venía hablando ahorita con (mi caddie) Coco, en el último hoyo. Lo peleamos, lo dimos todo, no dejé nada en el tanque”, expresó.

El mexicano se despidió de Los Cabos con un resultado que confirma su crecimiento y le abre otra oportunidad para competir en el cierre de la temporada del PGA Tour.