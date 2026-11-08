Crisis: el Manchester United cae a zona de descenso por primera vez desde 1986

En Old Trafford, el Manchester United vino de atrás para empatar 4-4 con el Aston Villa, logrando un punto dramático, sin embargo, este resultado lo mantiene en puestos de descenso en la Premier League.

Los visitantes se fueron 2-0 arriba en los primeros cuatro minutos y volvieron a ponerse 4-2 al inicio del segundo tiempo, pero el United reaccionó en el tiempo añadido con goles de Joshua Zirkzee (90+2) y Patrick Dorgu (90+6) para rescatar el empate.

Jugadores del Manchester United tristes tras el empate ante el Aston Villa REUTERS

El punto no movió la aguja: los Red Devils se mantienen en el puesto 18 de la Premier League con apenas ocho puntos tras 10 jornadas, inmersos en zona de descenso por primera vez en 40 años en esta etapa de la temporada.

El empate deja al United con un registro de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. Es el peor arranque del club en cuatro décadas y confirma que, por más drama que haya en Old Trafford, la realidad de la tabla es implacable: están a un punto del descenso y a más de diez del lugar de seguridad.

Manchester United, en zona de descenso por primera vez en 40 años

Hay que retroceder hasta noviembre de 1986 para encontrar al United en una situación comparable.

En la antigua First Division, bajo el mando de Ron Atkinson, el equipo llegó a ocupar el puesto 21 después de 15 partidos y pasó varias semanas en los últimos lugares.

El pobre inicio de la temporada 1986-87, sumado a la frustración del año anterior (cuando arrancaron con 10 victorias seguidas y terminaron cuartos), terminó costándole el puesto a Atkinson.

El club no descendió aquella temporada. Atkinson fue destituido a principios de noviembre, después de una eliminación en la Copa de la Liga ante el Southampton, y el United terminó el campeonato en el puesto 11 con 56 puntos. La salvación fue real, pero el golpe institucional abrió la puerta a un cambio que marcaría la historia del club.

Días después de la salida de Atkinson llegó Alex Ferguson, procedente del Aberdeen. El escocés tardó años en construir el equipo que dominaría Inglaterra, pero su llegada en 1986 fue el punto de partida de una era que llevó al United a 13 títulos de Premier League, dos Champions League y el estatus de potencia global.

Hoy, 40 años después, el club vuelve a mirar hacia abajo en la tabla y se pregunta si necesita otro giro histórico.