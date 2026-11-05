‘Canelo’ Álvarez presume su colección de campeonatos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez reconquistó de manera contundente el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer al francés Christian Mbilli por decisión de los jueces el pasado sábado, un título que sumó a la colección que ostenta en un lugar privilegiado.

En su más reciente publicación en redes sociales, el púgil tapatío exhibió los títulos que ha ganado a lo largo de su carrera. En su vitrina ya no le alcanzó para mostrar los cinturones, por lo que en el piso lucieron algunos. Eso sí, el que ganó el pasado sábado en Arabia Saudita, lo trae bajo su hombro.

La publicación la acompañó con la canción “The Final Countdown”, un éxito que colocó Europe en las listas de popularidad de los Estados Unidos.

“Y contando”, fue el mensaje con el que tituló la publicación.

“¡Sumamente orgullosos de ti campeón! Un fuerte saludo de todos nosotros, el staff del WBC”, reaccionó el organismo al posteo.

Los cinturones que ostenta Saúl "Canelo" Álvarez en su sala de exhibición Captura de pantalla

En los costados de las paredes tiene varias leyendas que llama la atención: “La suerte es para los mediocres”, realizada por él mismo. Mientras que, del otro lado, una frase de Muhammad Ali: “Soy el más grande. Lo dije incluso antes de saber que lo era”.

El pasado sábado en The Venue, Riad, Christian Mbilli buscó tomar la iniciativa en los primeros rounds, pero “Canelo” Álvarez demostró oficio para contrarrestar el ímpetu del francés. Tuvo momentos de estudio para que en la segunda mitad del combate, terminara por imponer condiciones.

El sexto round fue otra historia, el tapatío aumentó su castigo con varias combinaciones al cuerpo y rostro. Para el séptimo, sacudió a Mbilli con un tremendo derechazo. El cierre del mexicano fue contundente.