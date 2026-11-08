BRUTAL choque de Diego Campillo que preocupa a Chivas (VIDEO)

El partido que cierra la jornada 16 está siendo bastante disputado. Chivas no quiere dejar escapar el liderato, mientras que el León quiere Liguilla, y esa intensidad ha provocado preocupación en el Rebaño con Diego Campillo.

El central mexicano, que recientemente fue convocado a la Selección Mexicana para la Nations League, recibió un duro golpe en la cabeza.

Cerca del final del primer tiempo, se mandó un balón por los aires, donde Alfonso Alvarado y el propio Campillo disputaron, sin embargo, el jugador de Chivas se llevó la peor parte.

El ‘Plátano’ Alvarado ganó cabeceó primero, pero debido a la misma inercia de la jugada, se llevó puesto a Diego. Lo golpeó por accidente con el hombro en su cabeza, cayó totalmente desmayado y el árbitro detuvo las acciones.

En las diferentes tomas de la televisora se observa que el golpe que se llevó Campillo fue muy fuerte y cayó completamente descompuesto.

Afortunadamente, el árbitro paró las acciones, ingresó el cuerpo médico del Rebaño y tras la revisión del defensa, pudo seguir jugando, aunque el susto fue tremendo para los Chivahermanos.