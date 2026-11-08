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BRUTAL choque de Diego Campillo que preocupa a Chivas (VIDEO)

De cara a la Liguilla, el Guadalajara se llevó un tremendo susto debido a un fuerte golpe sobre Diego Campillo

Por: Eduardo Cristobal Colin

Diego Campillo sufre terrible golpe en la cabeza en el León vs Chivas
Diego Campillo sufre terrible golpe en la cabeza en el León vs ChivasMEXSPORT

El partido que cierra la jornada 16 está siendo bastante disputado. Chivas no quiere dejar escapar el liderato, mientras que el León quiere Liguilla, y esa intensidad ha provocado preocupación en el Rebaño con Diego Campillo.

El central mexicano, que recientemente fue convocado a la Selección Mexicana para la Nations League, recibió un duro golpe en la cabeza.

Cerca del final del primer tiempo, se mandó un balón por los aires, donde Alfonso Alvarado y el propio Campillo disputaron, sin embargo, el jugador de Chivas se llevó la peor parte.

El ‘Plátano’ Alvarado ganó cabeceó primero, pero debido a la misma inercia de la jugada, se llevó puesto a Diego. Lo golpeó por accidente con el hombro en su cabeza, cayó totalmente desmayado y el árbitro detuvo las acciones.

En las diferentes tomas de la televisora se observa que el golpe que se llevó Campillo fue muy fuerte y cayó completamente descompuesto.

Afortunadamente, el árbitro paró las acciones, ingresó el cuerpo médico del Rebaño y tras la revisión del defensa, pudo seguir jugando, aunque el susto fue tremendo para los Chivahermanos.

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