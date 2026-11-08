Chivas peca en confianza, empata ante León y deja escapar el liderato

Oficialmente estamos a una jornada de que se termine la fase regular del Apertura 2026 y con un cierre dramático, el Guadalajara no tuvo el temple para cerrar un partido dominado y concedió el empate 1-1 ante el León.

Después del empate del América ante Pumas y de la victoria de Cruz Azul, las Chivas estaban obligados a ganar ante los Esmeraldas, lo tenían todo para hacerlo, pero una vez más no supieron cerrar el partido.

Los Panzas Verdes jugaron bien, le quitaron la posesión del esférico al Rebaño y el ‘Tala’ Rangel hizo una gran intervención para salvar su arco, pero todo cambió en el segundo tiempo.

Tras una gran jugada entre Santiago Sandoval y Efraín Álvarez, el canterano se iba sólo contra el arco de León y fue ahí cuando José Iván Rodríguez lo jaló, siendo último hombre, y estando amonestado, el árbitro le sacó la segunda amarilla para terminar expulsándolo.

Con la ventaja numérica y con más fuelle físico, apareció la magia de Luis Romo. El capitán rojiblanco mandó un pase largo para Dani Aguirre, quien se estiró y alcanzó a pasar para Ricardo Marín, que solamente tuvo que empujar el esférico y poner el 1-0 al minuto 69.

Chivas dejó escapar el liderato y se juega todo ante Cruz Azul

En la mayoría de los partidos del torneo se le juzgó a Chivas de no poder cerrar los partidos y hoy le volvió a pasar. Aunque tenían un jugador de más, el partido controlado, en una distracción se dejaron empatar.

El Guadalajara mantuvo su invicto como visitante, pero dejó escapar la oportunidad de ponerse como líderes del Apertura 2026, aunque todavía tienen probabilidades, ya no depende del Rebaño el ponerse como punteros.

Ahora vendrá descanso por la Fecha FIFA, pero cuando regrese la actividad en México se medirá ante Cruz Azul, un partido donde seguramente se definirá quién terminará como el número 1 del Apertura 2026.