Con solo 14 años, mexicana Fernanda García ya es medallista olímpica

Victoria Fernanda García Caldera, originaria de Jalisco, México, con tan solo 14 años de edad, escribió su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al conseguir la medalla de bronce en los 50 metros mariposa de la natación.

La nadadora mexicana salió por el carril 3 del Complexe Tour de I’Oeuf para terminar su recorrido con 27.49 segundos, a +0.21 de la medalla de oro.

Fernanda García llegó a la meta con un tiempo de 27.49 segundos, a +0.21 de la medalla de oro COM

En los carriles de su costado, estuvieron las medallistas de plata y oro. La croata Ama Bobanovic finalizó segunda con un tiempo de 27.33, mientras que Serafima Fokina revalidó su condición de favorita, al colgarse la presea dorada con 27.28.

“Solo esperaba voltearme y ver un resultado bueno y un tercer lugar, en cuanto me volteé, vi el tercer lugar, me puse bien feliz, ni siquiera me la podía creer”, mencionó Fernanda García tras la competencia.

Fernanda García se dijo feliz por ser medallista olímpica a sus 14 años COM

La nadadora mexicana se dijo muy feliz por obtener la medalla de bronce y agradeció el apoyo de sus compatriotas por estar apoyándola y viéndola por las redes sociales.

Asimismo, la deportista de 14 años le dedicó su presea a sus entrenadores y papás.

La medalla de bronce de Fernanda García es la tercera que obtiene la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras las obtenidas por Daniel Saborio en la natación y el tercer lugar del equipo mixto de Beisbol 5.