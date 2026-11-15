Liga Mayor de ONEFA 2026: fechas y horarios de las semifinales de los 14 Grandes

Las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes de Liga Mayor de ONEFA 2026 se disputarán el viernes 20 de noviembre, con Auténticos Tigres de la UANL y Borregos Monterrey como anfitriones. Los equipos regiomontanos recibirán a Borregos Puebla y Pumas CU, respectivamente, en busca de un lugar en la final.

Los dos encuentros se jugarán en Nuevo León, donde los equipos locales intentarán aprovechar su condición de favoritos para acercarse al campeonato. Auténticos Tigres, además, buscará refrendar el título que consiguió en la temporada 2025.

Auténticos Tigres vs. Borregos Puebla: fecha y horario

Auténticos Tigres será el primer equipo en entrar en acción. El conjunto de la UANL recibirá a Borregos Puebla el viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas, en el Estadio Gaspar Mass.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde a la semana seis de la temporada regular, cuando los regiomontanos se impusieron 29-19 en el Cráter Azul de Puebla. Para esta semifinal, los felinos llegan invictos, mientras que el conjunto poblano terminó la fase regular con marca de seis victorias y tres derrotas.

En los cuartos de final, Auténticos Tigres superó 52-29 a Borregos Guadalajara, mientras que Puebla consiguió su clasificación tras vencer 38-21 a Leones de la Universidad Anáhuac México Norte.

Borregos Monterrey vs. Pumas CU: fecha y horario

La segunda semifinal se disputará a las 19:30 horas del mismo viernes 20 de noviembre. Borregos Monterrey será local ante Pumas CU en el Estadio Borregos, en un enfrentamiento que tendrá como antecedente el dominio regiomontano durante la fase regular.

En la semana cuatro, los lanudos derrotaron 73-20 a los auriazules en ese mismo escenario. Sin embargo, desde aquel encuentro, Pumas CU no volvió a perder durante la temporada regular y consiguió avanzar a semifinales después de vencer 42-18 a Burros Blancos en el clásico estudiantil de ONEFA.

Por su parte, Monterrey aseguró su lugar entre los cuatro mejores al eliminar a Borregos CEM con un marcador de 41-10. El resultado y el antecedente directo colocan a los locales como favoritos, aunque los universitarios buscarán cambiar la historia y conseguir el boleto a la final.

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey intentarán mantener el campeonato en Nuevo León. Puebla y Pumas CU buscarán impedirlo y disputar el título de la temporada 2026.