¡A semis! América cumple, elimina a Toluca en 4tos y acecha otra Final en la Liga MX Femenil

América Femenil apunta al bicampeonato. Tras golear 6-0 a Toluca en los Cuartos de Final, las dirigidas por Ángel Villcampa se clasificaron a las Semifinales del Apertura 2026. Con un 3-0 en la Ida y otro en la Vuelta, las actuales campeones pasaron sin complicaciones su primera eliminatoria en la que defienden la corona del 'Circuito Rosa'.

Las Águilas no solamente le pasaron por encima a las Diablas, sino que también se clasificaron por novena tempoarada consecutiva a las Semifinales. De igual manera, buscan su octava Final en los últimos nueve torneos. Sin embargo, para alcanzar esto deberán medirse ante a Pumas, rival que ya escribió historia este fin de semana.

América y Pumas jugarán en Semifinales MEXSPORT

¿Cómo fue el partido de Vuelta entre Toluca y América Femenil de los 4tos de Final?

Desde temprano en el partido, América demostró que el juego de Vuelta no era solo para mantener el 3-0 que consiguieron en la Ida, sino que buscaban hacer más daño. De entrada, Scarlett Camberos al minuto 4 estuvo cerca de ampliar la ventaja en el global con un remate de tiro libre, el cual fue atajado por la portera rival.

Sin embargo, las de Coapa no se detuvieron y unos instantes después abrieron la pizarra. Al 8', Gabriela García mandó un centro a segundo poste, el cual remató Geyse de 'palomita' para anotar el 0-1 del juego de Vuelta y el 0-4 en el global.

Tras esto, las Diablas, casi resignadas, buscaban al menos el gol de la honra, el cual casi llega con un intento de larga distancia por parte de Eugénie Le Sommer, el cual pegó en el travesaño. Posteriormente, Scarlett Camberos también tuvo una aproximación al arco rival, pero la portera contraria evitó su tanto.

Sin embargo, la revancha de la '10' de las Águilas llego unos momentos después. Al minuto 41, Montserrat Saldívar llegó a línea de fondo y mandó un centro raso que recorrió toda el área. Y justo al borde del área chica, fue Camberos la que apareció para anticipar a la defensa rival, definir y poner el 0-2 del juego, que significaba el 0-5 global.

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Ya en la segunda parte, América cumplió con el trámite y a pesar de que sufrieron con múltiples goles anulados, su tercero del juego llegó al minuto 80. Tras un error en la salida, Geyse le robó el balón a la portera de Toluca, la cedió de tacon para Priscila y con el arco abierto solo la empujó para poner el 0-6 definitivo en el marcador global.

América Femenil enfrentará a Pumas en Semifinales: ¿Cuándo y cómo se jugarán?

Debido al parón por la Fecha FIFA Femenil, las Semifinales del Apertura 2026 se jugarán dentro de 20 días. Los duelos de Ida de las Semis están programados para disputarse el 9 y 10 de diciembre. Mientras tanto, los juegos de Vuelta se llevarán a cabo el 12 y 13 de diciembre.

Pumas y América vivirán una serie intensa en Semifinales, pues tendrán dos ediciones del Clásico Capitalino. Más alla de que no hay fecha definida, tampoco se sabe donde se jugará el partido de Ida o el de Vuelta, ya que las Águilas tendrán inconvenientes por eventos en el Estadio Azteca. La única garantía es la localía de Universidad Nacional en el Estadio Olímpico Universitario.