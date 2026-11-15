Locura en Monterrey: afición recibe al Tricolor para buscar la remontada ante Jamaica

La Selección Mexicana arribó este domingo por la noche a Monterrey para disputar la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

El equipo dirigido por Rafael Márquez aterrizó en la Sultana del Norte, lugar que desde temprano se percibió la expectativa entre la afición regiomontana, que no solo siguió de cerca el arribo sino que se trasladó al hotel de concentración para recibir al Tricolor.

Cerca de 80 aficionados esperaron durante horas en las inmediaciones del hotel, portando playeras verdes y plumones, en un ambiente que mezcló apoyo incondicional con la necesidad de estar cerca de sus ídolos.

Aunque las autoridades y el personal de seguridad intentaron mantener un cerco, este se diluyó cuando los jugadores se acercaron a los elevadores. En ese momento, la fanaticada se acercó para pedir autógrafos, fotografías y saludos, generando un intenso momento de convivencia.

Armando González fue de los más solicitados, mientras que Johan Vásquez, Israel Reyes, Roberto Alvarado, Gilberto Mora y Mateo Chávez también se detuvieron para atender a los seguidores, firmar camisetas y posar para fotos.

Pese a que el técnico y parte del cuerpo técnico se retiraron directamente a sus habitaciones, la actitud de varios futbolistas dejó claro que el apoyo de la afición local es un factor que el equipo busca capitalizar de cara al partido del martes en el Estadio BBVA.

¿Qué necesita México para avanzar al Final Four?

México llega a la vuelta con una desventaja de 3-2 en el marcador global, pero los dos goles que anotó como visitante en Kingston le dan margen gracias al criterio de goles de visitante de la Concacaf.

El Tricolor avanza directamente al Final Four si gana 1-0 o 2-1 en Monterrey: en ambos casos igualaría el global y se impondría por tener más anotaciones fuera de casa. Cualquier victoria por dos o más goles de diferencia (2-0, 3-1, 4-2, etc.) también le asegura el pase, sin importar lo que haga Jamaica.

Un triunfo por 3-2 llevaría el global a 5-5 y empataría los goles de visitante (dos por lado), por lo que la serie se definiría en tiempo extra y, de persistir la igualdad, en penales.

En cambio, un empate o una derrota eliminaría a México, y incluso algunas victorias por un gol de diferencia con Jamaica anotando tres o más (como un 4-3) favorecerían a los Reggae Boyz por el criterio de goles de visitante.