GP de México 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO las prácticas de este viernes 30 de octubre

Finalmente llegó el momento de que los autos de la Fórmula 1 salgan a pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el inicio de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México 2026.

Después de una semana repleta de eventos relacionados con la carrera, incluyendo el Show Run con Sergio Pérez que reunió a más de 100 mil personas, el famoso circuito capitalino abre sus puertas una vez más para recibir a aficionados de todo el planeta, quienes vivirán la emoción de la categoría más importante del automovilismo.

En este viernes, el primer día de acción en pista, se realizarán las prácticas libres, en la que recabarán la información inicial sobre el comportamiento de sus monoplazas y de los neumáticos en un trazado cuya característica principal es su ubicación, al estar a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

Durante la primera sesión de entrenamientos, diez novatos saldrán a pista para que sus respectivos equipos sigan cumpliendo con las reglas de la FIA.

Horarios y dónde ver EN VIVO las prácticas libres del GP de México 2026

Práctica 1: Viernes 30 de octubre, 12:30 horas (60 minutos de duración)



Práctica 2: Viernes 30 de octubre, 16:00 horas (60 minutos de duración)

*Horarios del tiempo del Centro de México

Las sesiones en pista se pueden ver en televisión nacional a través de Canal 5 y en televisión de paga en Sky Sports. Las modalidades de streaming incluyen: