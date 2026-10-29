Alejandro Soberón: "Tenemos el ánimo de que el GP de México continúe" más allá de 2028

Alejandro Soberón, fundador y CEO de Grupo CIE, reiteró el optimismo de los promotores del Gran Premio de la Ciudad de México para que el evento permanezca en el calendario de Fórmula 1 más allá de 2028.

El evento de este fin de semana inaugura el contrato que Grupo CIE tiene con el Gran Circo para los próximos tres años, un periodo en el que se verá la llegada de la Fórmula 2 para la edición de 2027.

A inicios de este mes, el director de la carrera, Federico González Compeán, indicó que existía una ruta para iniciar las pláticas con Liberty Media, en un momento en el que hay distintos tipos de acuerdos, como el recientemente anunciado en Ruanda para la década de los 2030’s y el sistema rotativo entre Spa-Francorchamps y Barcelona que iniciará el año entrante.

Soberón Kuri expresó que la vía de comunicación con la categoría y con el Gobierno de la Ciudad de México es sólida, por lo que tiene confianza en que dichas pláticas con los responsables de la serie llegarán a buen puerto.

“Desde luego estamos en conversaciones, tenemos todavía en el contrato dos carreras más, la del 2027 y la del 2028, y se están iniciando las conversaciones para ver la viabilidad de extender ese plazo”, comentó, en el marco de la inauguración del Pabellón Ciudad de México.

“Estamos conversándolo con la Ciudad de México, conversándolo con Fórmula 1, y creo que todos tenemos el ánimo de lograr que esta fiesta continúe y de que se enriquezca”.

“Éste es el evento deportivo internacional más importante del que podemos ser sede todos los años”.

El Gran Premio, que junto con el Desfile de Día de Muertos podría generar una derrama económica de hasta 35 mil millones de pesos para la capital del país.

Además, el futuro del evento deportivo coincide con la continuidad de Sergio Pérez con el equipo Cadillac hasta 2029, aunque el mismo piloto mexicano ha admitido que el acuerdo anunciado ayer podría ser el último dentro de la serie.

Soberón admitió que la permanencia del tapatío en la parrilla ayuda para las negociaciones y augura grandes cosas para él y la escuadra estadunidense el año entrante.

“Me parecía natural la renovación de Checo, él ha hecho algo increíble. Cadillac, es su primer año y, como todas las escuderías en su primer año, están en un proceso de ajuste, de mejora continua”, afirmó.

“Yo estoy seguro que Cadillac el año que entra va a ser mucho más competitiva, Checo es fundamental para ayudarlos a llevar la escudería al nivel donde la tienen que llevar. Es un piloto con una experiencia enorme e increíble”.

El Gran Premio de México se celebrará este domingo 1 de noviembre e, incluso, la edición de 2027 ya tiene fecha, la cual será en el fin de semana del 29 al 31 de octubre.