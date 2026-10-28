Reúne exhibición de Checo Pérez más de 100 mil personas en Reforma

Más de 100 mil personas asistieron a la exhibición del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, evento que concluyó con saldo blanco, informó el gobierno capitalino.

La exhibición, organizada por la escudería del piloto tapatío en el marco del Gran Premio de la Ciudad de México, fue de acceso libre y gratuito, con el objetivo de acercar la emoción de la Fórmula 1 a las familias y aficionados que no pueden asistir a las competencias en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno (Secgob) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la actividad permitió que miles de personas disfrutaran del automovilismo en uno de los principales corredores de la capital, sin necesidad de adquirir boletos.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

El evento se realizó en un contexto especial para Pérez, quien se encamina a alcanzar los 300 Grandes Premios disputados, en vísperas de una nueva edición de la máxima categoría del automovilismo en México.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la SSC implementó un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, en el que participaron nueve vehículos oficiales, una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Además, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron labores para agilizar la circulación de automovilistas y peatones, así como para evitar que los vehículos se estacionaran en lugares prohibidos en las vías de acceso.

Las acciones de vigilancia y movilidad se mantuvieron antes, durante y después de la exhibición, que terminó sin incidentes reportados.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Una vez concluidas las actividades, comenzó el retiro de vallas, el escenario y las demás estructuras instaladas para el evento, con la finalidad de liberar progresivamente las vialidades y restablecer la circulación en la zona.

El Gobierno de la Ciudad de México destacó que este tipo de actividades contribuye a democratizar el acceso al deporte y al disfrute del espacio público, además de fortalecer la capacidad de la capital para albergar eventos internacionales de gran convocatoria.