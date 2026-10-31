Olímpicos aconsejan a mexicanos en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026

Comienza la prueba para los mexicanos en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. Senegal para varios atletas representa el primer escenario internacional, al tiempo que es una motivación para llegar en su momento a una justa olímpica mayor.

Dakar 2026, edición postergada por la pandemia de covid en el 2022, ahora se disputará del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026, con la presencia de aproximadamente 2 mil 700 atletas (edades entre 14 y 17 años), procedentes de 206 naciones; se incluyó un equipo de refugiados.

Por México, la delegación consta de 62 atletas en total (41 mujeres y 21 hombres), quienes buscarán medallas en 19 disciplinas: atletismo, natación, tiro con arco, gimnasia artística, taekwondo, boxeo, skateboarding callejero, triatlón, vela, lucha de playa, judo, badminton, beisbol5, balonmano de playa, baloncesto 3x3 y avirón costero.

Germán Sánchez el 'Duva'

El exclavadista Germán Sánchez, doble medallista olímpico, aconsejó a la nueva generación de deportistas a ser conscientes de los escenarios internacionales, la mejor manera de fogueo para llegar a unos Juegos Olímpicos.

"Primero hay que felicitar a esta generación, ahorita el deporte en México está evolucionando, ellos deberán aprovechar todo eso, el consejo es que disfruten, son Juegos Olímpicos de la Juventud y te dan la oportunidad de conocer una competencia de primer nivel, estar en un ambiente diferente sin la presión tal cual, de unos Juegos Olímpicos de mayores, es lo que les comparto, que vayan a vivir estos juegos, serán para muchos su primera prueba internacional", dijo para Excélsior.

El 'Duva' debutó a los 16 años en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en la edición de Pekín 2008. Después llegaron las medallas, con los Juegos olímpicos de Londres 2012, playa en sincronizados de plataforma con Iván García, y una plata individual en la plataforma de Río 2016.

Erick Portillo

Mientras que los sueños ya se hacen realidad, para Erick Portillo es vital compartirle a la delegación mexicana de Dakar 2026 un par de consejos.

"Disfruten, sean felices, este tipo de competencias te inspiran desde más chico a seguir adelante, a perseguir el sueño olímpico, pásenla bien y compitan con todo el espíritu", expresó el ganador del Premio Nacional de Deportes 2026 en la categoría de deporte no profesional.

Después de su debut olímpico en París 2024, el saltador de altura construyó durante el 2026 un hito para el deporte mexicano. Se hizo de la medalla de plata en el campeonato mundial de atletismo indoor, oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, plata en la Liga de Diamante en la fecha de Roma y un bronce en el Ultimate Championship de la World Athletics, en Budapest.

Alejandra Orozco

Alejandra Orozco, doble medallista olímpica y ya retirada de los clavados, confesó que se miró ella misma en los ojos de los juveniles que alistan su participación en Dakar 2026. Es inevitable remontarse a sus 15 años, cuando debutó y ganó una medalla olímpica.

"Me dio mucha nostalgia, mucha ilusión, verles esta cara y emoción de ya estar viviendo -aquí empieza todo lo que es el evento olímpico- los recuerdos que pondrás en el diario. Empieza desde que conoces a tus compañeros, los detalles, los halagos, verlos con esa cara claro que me dio emoción, saber que están conscientes de lo que han trabajado".

Ahí te das cuenta de que es generacional, en su momento fui la más chica, ahora estoy en otra plataforma y trato de impulsar a los deportistas, en esa edad no dimensionas mucho, estos chicos son ejemplo para otros, es motivación para que suban esos escalones que les faltan, también que vean en nosotros los experimentados que somos atletas y que hemos pasado por esas decepciones o alegrías"

Actualmente, Alejandra Orozco funge como directora de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano. Su andar en tres justas olímpicas (Londres 2012 con medalla de plata en sincronizados de plataforma con Paola Espinosa, Río 2016, Tokio 2020/2021, con medalla de bronce en plataforma sincronizada con Gabriela Agúndez y París 2024).

Dafne Navarro

Dafne Navarro hizo historia para nuestro país, al ser la primera mexicana en una prueba de gimnasia de trampolín en Juegos Olímpicos. Finalizó octava tras su participación en la ronda final de Tokio 2020/2021. Hoy, la mira de la gimnasta está en Los Ángeles 2028, pero también en cobijar a las nuevas gimnastas de distintas especialidades.

"Las veo muy fuertes, a todos llos deportistas (de Dakar 2026) bien preparados, se ven emocionados y nerviosos, no sabía que era edades bien pequeñitas, de 14 años, súper chiquitas que van a otro continente a representar a México, les irá bien.

"En Dakar 2026 sólo habrá gimnasta artística y sé que les irá bien. Yo les dije que van a ganar medalla, les conté una anécdota de mis primeros Juegos Panamericanos del 2015. Me acuerdo de ver la medalla de Alejandra Orozco que fue mi compañera de cuarto. Yo decía que quería ganar una de esas, sabía que era difícil, pero tres días después gané una".

Lillian Estrada, jefa de misión

La Mtra. Lillian Estrada está comprometida a acompañar a los juveniles en sus pasos por Dakar 2026. Procurarlos y no generarles una presión extra.

"Ellos lograron de una forma transparente clasificar a estos juegos de Dakar, no vamos a pedir números, no crear una presión extra, ellos darán su mejor esfuerzo, para eso estamos para motivarlos, tenemos antecedentes de seis medallas, 11 y 12, esperemos rebasar ese número", remató Estrada, también presidenta de la Federación Mexicana de Judo.