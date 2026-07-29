Ricardo Peña gana el oro en ómnium y México amplía su ventaja en el medallero de Santo Domingo 2026

La delegación mexicana continúa incrementando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En esta ocasión, el ciclismo de pista aportó una nueva presea dorada gracias a Ricardo Peña, quien se proclamó campeón de la prueba de ómnium tras finalizar en el primer lugar de la clasificación general.

Con este resultado, México añadió otro oro a su cuenta y mantuvo el liderato del medallero de la competencia, ampliando la distancia sobre el resto de las delegaciones participantes.

Ricardo Peña logró otro oro para México. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Ricardo Peña domina el ómnium y conquista el oro

La prueba de ómnium reúne cuatro competencias que otorgan puntos de manera acumulada. Al finalizar la jornada, el ciclista con la mayor puntuación se convierte en el ganador de la medalla de oro.

Ricardo Peña inició su participación en la carrera scratch, donde finalizó en la quinta posición para sumar 32 puntos.

Posteriormente tomó el liderato de la competencia al imponerse en la carrera tempo, resultado que le permitió agregar 40 unidades a su cuenta.

El mexicano volvió a terminar en el primer lugar durante la carrera de eliminación, con lo que añadió otros 40 puntos y alcanzó un acumulado parcial de 112 unidades antes de la prueba definitiva.

En la carrera por puntos, Peña sumó 28 unidades más para cerrar la competencia con un total de 140 puntos, registro que le aseguró la medalla de oro en el ciclismo de pista.

El podio fue completado por Ricardo Delgado, de Cuba, quien obtuvo la medalla de plata con 135 puntos, mientras que Akil Campbell finalizó en la tercera posición con 132 unidades para quedarse con el bronce.

México, Cuba y Trinidad y Tobago en el podio. Jonathan Duenas/Mexsport

México continúa al frente del medallero

La victoria de Ricardo Peña permitió a la delegación mexicana seguir ampliando su ventaja en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Después de esta prueba, México alcanzó un total de 149 medallas, distribuidas en 63 de oro, 49 de plata y 37 de bronce.

Con esa cosecha, la representación mexicana se mantiene en el primer lugar de la clasificación general por delante de Colombia, Cuba, Venezuela y República Dominicana.

El oro obtenido por Ricardo Peña también confirmó el buen desempeño que ha tenido el ciclismo de pista para México, disciplina que ha entregado dos oros, una plata y un bronce para la delegación mexicana en la justa.