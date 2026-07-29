Zaid Pérez: Nació sin signos vitales, venció la epilepsia y hoy es un campeón mexicano 

Zaid Pérez: El guerrero que venció la adversidad al nacer para ser monarca de los Centroamericanos

Zaid Pérez Rosas ha vencido la adversidad a lo largo de su vida. El nuevo campeón mexicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 borró de forma definitiva un duro diagnóstico médico de la infancia. Tras coronarse en la categoría de 58 kilogramos, el atleta demostró que el pronóstico de que no tendría una vida normal quedó en el pasado, luego de haber nacido sin signos vitales.

Desde las gradas del complejo de combates de Santo Domingo, Zaid Yael hizo vibrar a sus padres en el camino hacia su presea dorada. El combate final se definió el pasado domingo 26 de julio con un contundente marcador de 2-0 ante el venezolano Jhoel Díaz. Esta victoria representa la recompensa para un deportista que, pese a los malos augurios, supo convertirse en un atleta de alto rendimiento de primer nivel.

El testimonio de su madre: Prematuro, Apgar cero y epilepsia

La historia clínica y personal de Zaid enaltece aún más su logro deportivo en el taekwondo internacional:

Nacimiento prematuro: Nació a los ocho meses de gestación.

Nació a los ocho meses de gestación. Asfixia neonatal: Su puntuación Apgar fue cero al momento de nacer.

Su puntuación al momento de nacer. Condición posterior: A los 13 años fue diagnosticado con epilepsia juvenil.

El diagnóstico que nos daban era que no iba a ser un niño normal por la asfixia que tuvo... Y pues, aquí estamos, no solo cumpliendo con el sueño de mi hijo, sino con el sueño de nosotros. Le digo a mi hijo que es un ejemplo a seguir", contó su madre tras la conquista de la medalla de oro.

Zaid Yael Pérez ya es a sus 17 años uno de los mejores taekwondoínes mexicanos de la actualidad. Redes sociales

¿Qué significa que Zaid Yael Pérez naciera con Apgar de 0?

El drama médico al nacer requirió maniobras de reanimación avanzada inmediata. Una puntuación de Apgar 0 significa que al evaluar los cinco signos vitales básicos del neonato se obtuvo una calificación nula:

Frecuencia cardíaca ausente. Respiración inexistente. Falta total de tono muscular. Ausencia de reflejos. Color de la piel cianótico (azulado/pálido).

¿Qué futuro le espera a Zaid Yael Pérez en el taekwondo?

Después de consolidarse como una de las máximas figuras regionales en Santo Domingo 2026, el taekwondoín de la delegación mexicana ya tiene la mirada puesta en el horizonte internacional más importante del ciclo olímpico.

Con la misma fe con la que venció su pronóstico médico inicial, Zaid ha manifestado que su próximo gran objetivo es buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.