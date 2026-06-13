Andrea Becerra suma oro para México y consigue boleto a Final de Copa del Mundo

Andrea Becerra puso el nombre de México en alto al ganar la medalla de oro al imponerse de manera agónica a la colombiana Sara López; con el triunfo, consiguió su sitio en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco a celebrarse en Saltillo durante el mes de septiembre.

Durante la Tercera Etapa del circuito celebrado en Turquía, Andrea Becerra sumó la medalla de oro en la prueba de compuesto femenil individual, presea que se suma a la plata (equipo femenil compuesto) y el bronce (equipo mixto compuesto) obtenida en suelo europeo.

Tras una serie en donde igualaron 146-146, la mexicana Andrea Becerra y la colombiana Sara López se midieron a una sola flecha en el shoot off donde un 10 por parte de la arquera azteca superó el 9 de la sudamericana, haciéndose de la medalla de oro.

La Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco se llevará a cabo en Saltillo durante el mes de septiembre, sin embargo, World Archery aún no revela su calendario con las fechas precisas; la sede está confirmada.

Las 5 medallas de México en Antalya

México logró destacar en Turquía tanto de manera individual como por equipos, ganando presea en cada una de las pruebas disputadas de cara a la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco:

Andrea Becerra / Oro - compuesto individual, femenil.

Sebastián García / Plata - compuesto individual, varonil.

México / Bronce - compuesto por equipos, varonil.

México / Plata - compuesto por equipos, femenil.

México / Bronce - compuesto por equipos, mixto.

BFG