México vuelve a competir en deportes de equipo: esta es la radiografía para Los Ángeles 2028

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 todavía parecen lejanos, pero para México ya empezaron. No por los atletas individuales que puedan aparecer en la delegación, sino en deportes por equipos, algo que históricamente le ha costado al deporte de nuestro país.

La historia olímpica de los equipos mexicanos ha sido mucho más corta que la de los deportes individuales. El gran momento llegó en Londres 2012, cuando el futbol varonil conquistó el oro al vencer 2-1 a Brasil, en la que sigue siendo la única medalla olímpica de México en futbol y la más reciente presea dorada de nuestro país en justas olímpucas. El basquetbol también tiene un capítulo histórico, con el bronce conseguido en Berlín 1936, pero durante décadas los deportes de conjunto quedaron lejos de la regularidad que sí alcanzaron disciplinas como los clavados, el boxeo o el atletismo.

¿Cuántas plazas por equipo tiene México en LA 2028?

México ya tiene dos conjuntos clasificados. El futbol varonil consiguió su lugar al conquistar el Campeonato Sub-20 de Concacaf y el flag football femenil aseguró el suyo después de vencer 20-19 a Gran Bretaña en el Mundial de Düsseldorf. Son dos plazas que reflejan que México ya abrió la puerta de los deportes de conjunto.

Y ahora la pregunta es cuánto puede crecer esa delegación.

El futbol varonil fue el primero en abrir la puerta. La generación encabezada por el entrenador Alex Diego derrotó 2-0 a Estados Unidos en la final del Campeonato Sub-20 de Concacaf y consiguió el boleto olímpico que estaba reservado para el campeón del torneo. México terminó invicto y recibió, además, el premio de regresar a unos Juegos Olímpicos después de quedarse fuera de París 2024.

El segundo boleto llegó por un camino completamente distinto. El flag football será olímpico por primera vez en Los Ángeles y México estará ahí con su selección femenil. La derrota ante Canadá en semifinales obligó al equipo a jugarse todo en el partido por el tercer lugar. México venció 20-19 a Gran Bretaña y convirtió el bronce mundial en boleto olímpico.

México todavía puede sumar al futbol femenil

La selección mexicana disputa el Campeonato W de Concacaf, torneo que también funciona como clasificatorio olímpico. Los dos finalistas y el tercer lugar obtendrán un boleto para Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos, que ya está clasificado como anfitrión, termina entre los tres primeros, la cuarta selección también recibirá la plaza.

El proceso todavía no entrega ese boleto. La clasificación de Concacaf se resolverá en noviembre, pero México tiene una ruta concreta para buscar una de las plazas disponibles.

Después de quedarse fuera de París 2024 tanto en varonil como en femenil, el futbol mexicano tiene ahora una posibilidad que hace dos años parecía muy lejana: llevar a sus dos selecciones a Los Ángeles.

El Tri Femenil tendrá la oportunidad de sumarse al los olímpicos de Los Ángeles. cortesía Selección Mexicana Femenil

¿Cómo es el camino del basquetbol?

La selección varonil todavía tiene que construir su camino desde el Mundial FIBA 2027. Siete equipos obtendrán directamente su clasificación a Los Ángeles a través de ese torneo, además de Estados Unidos como anfitrión. Las cuatro plazas restantes se definirán mediante torneos olímpicos de clasificación en 2028. Antes habrá cinco torneos de preclasificación olímpica en 2027, incluido uno para América.

No es un boleto al alcance de una buena semana. Es un proceso y, sobre todo, una oportunidad para que México vuelva a colocar un deporte de conjunto entre los olímpicos.

Y en el basquetbol femenil también existe una ruta, aunque México necesita primero colocarse en la conversación internacional. El Mundial FIBA 2026 y los torneos continentales de 2027 serán determinantes para construir el camino hacia los clasificatorios olímpicos de 2028.

El beisbol tiene una historia triste

México tuvo una oportunidad enorme en el Clásico Mundial de 2026, torneo que otorgaba plazas para Los Ángeles, pero no logró convertirla en boleto. El proceso no terminó ahí, porque todavía existen torneos posteriores de clasificación, pero la primera oportunidad importante ya pasó.

Y entonces aparece el softbol.

El deporte de la pelota no terminó sus posibilidades olímpicas con el fracaso del beisbol. Beisbol y softbol regresarán juntos al programa olímpico de Los Ángeles, después de haber estado presentes en Tokio 2020 y ausentes en París 2024.

México ya tiene dos equipos. El futbol femenil puede convertirse en el tercero. El basquetbol todavía necesita recorrer su camino y el softbol mantiene una posibilidad que el beisbol no pudo aprovechar en su primera gran oportunidad.