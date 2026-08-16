¡México vuela a Los Ángeles! La selección de flag football femenil logra el pase olímpico con sufrido triunfo

México perdió la semifinal ante Canadá, pero no perdió el camino a Los Ángeles. La selección femenil convirtió el partido por el bronce en algo mucho más grande que una pelea por el tercer sitio y venció 20-19 a Gran Bretaña para conquistar la medalla y asegurar una plaza histórica en los Juegos Olímpicos de 2028.

El triunfo llegó en un partido cerrado, de esos en los que cada posesión pesa como una final. México llegó a los dos últimos minutos con una ventaja mínima y tuvo que defenderla hasta el último suspiro para quedarse con el resultado que buscaba desde que el torneo comenzó en Düsseldorf.

El partido tuvo también momentos de angustia. Andy Martínez sufrió una lesión en la rodilla después de recibir un pase, en un choque de rodillas. Una recepción que le dio al combinado nacional un importante primero y 10 con el cual pudieron consumir los últimos segundos del reloj y adueñarse del boleto olímpico.

¿Cómo lograron el pase olímpico?

Después de perder 20-6 ante Canadá en semifinales, las mexicanas tuvieron que recomponerse en pocas horas. La respuesta llegó sobre el terreno de juego, donde una generación encabezada por Diana Flores, Tania Rincón, Andy Martínez, Silvia Contreras y Elizabeth Bourde volvió a demostrar por qué México es una potencia mundial del flag football.

Tania Rincón y Diana Flores pusieron la primera piedra del triunfo. De quarterback a quarterback, Rincón conectó con Flores para el primer touchdown mexicano, una jugada que puso en marcha una ofensiva que tendría que resistir hasta el final. El pase de Rincón para el punto extra fue milimétrico y Andy Martínez respondió con una recepción de primer nivel.

En defensa apareció Elizabeth Bourde, quien consiguió una intercepción clave para frenar una ofensiva británica y darle oxígeno a México. Después llegó otra de las jugadas que marcaron el encuentro: Rincón encontró a Yaritza Morales con un pase preciso para la segunda anotación mexicana.

México llegó a tener una ventaja de 20-7 en el marcador con un largo pase de Rincón a Morales.

Una generación que ya mira a Los Ángeles

México cerró así una campaña mundialista que volvió a colocar al equipo femenil entre las protagonistas del flag football internacional. La selección llegó a Düsseldorf como número uno del ranking mundial y campeona de los World Games de Chengdu 2025 y del Campeonato de América. IFAF la había colocado en lo más alto del ranking después de esos títulos.

Ahora la recompensa es inédita. El flag football será deporte olímpico por primera vez en Los Ángeles 2028, con seis selecciones femeniles y seis varoniles en el torneo. La clasificación mexicana llega después de un Mundial en el que el bronce tuvo el mismo peso que una final.

Estados Unidos llegó a la final y, como país anfitrión, ya tenía asegurada su plaza para Los Ángeles. Esa condición hizo que el tercer lugar femenil adquiriera valor olímpico. Canadá, finalista ante las estadunidenses, aseguró otra plaza, mientras que México se quedó con la segunda disponible al ganar el partido por el bronce.

El resultado también confirma el crecimiento de una disciplina que ha encontrado en México una de sus grandes potencias. La NFL ha impulsado el desarrollo y la visibilidad del flag football rumbo a su debut olímpico, y jugadoras como Diana Flores y Tania Rincón se han convertido en rostros internacionales de ese movimiento.

México ya tiene su lugar.

Los Ángeles 2028 dejó de ser una posibilidad. Ahora es una cita.

Canadá deja a México sin boleto femenil

La historia fue distinta para la selección varonil. México cayó 34-26 ante Canadá en el partido por el bronce y se quedó sin el pase directo a Los Ángeles 2028. El equipo todavía tendrá una ruta adicional ya que deberá buscar su clasificación en el Olympic Q Series de junio de 2028, para el que tendrá que terminar entre los dos primeros del Continental 2027.