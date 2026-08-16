Isaac Del Toro se cae de la bicicleta en Hamburgo

Isaac del Toro volvió a ponerse un dorsal después de su histórica actuación en el Tour de Francia, pero su regreso a la competencia tuvo un comienzo accidentado. El mexicano sufrió una caída durante la Clásica de Hamburgo, a unos 100 kilómetros de la meta, en un incidente ocurrido en una zona de abastecimiento.

Del Toro intentaba tomar una bolsa de avituallamiento cuando terminó en el suelo. De acuerdo con las primeras imágenes de la carrera, el mexicano habría enganchado su bicicleta con una bolsa que llevaba un auxiliar de otra escuadra. El golpe fue principalmente en una pierna, pero el ciclista del UAE Team Emirates se levantó rápidamente y volvió a la carrera.

El susto, sin embargo, le costó posiciones. Del Toro quedó momentáneamente cortado del pelotón y tuvo que emprender la persecución para recuperar el terreno perdido. La carrera todavía tenía más de 100 kilómetros por delante, por lo que el incidente no significó el final de sus aspiraciones.

Competencia accidentada

El pedalista bajacaliforniano consiguió reincorporarse al grupo y continuó en una jornada que, poco después, volvió a complicarse. A 71 kilómetros de la meta, Del Toro tuvo que cambiar de bicicleta, otro contratiempo que lo obligó a gastar energía en una carrera donde cada esfuerzo cuenta.

Una caída que recuerda una reciente lesión

El episodio recordó inevitablemente su caída en la Vuelta al País Vasco. En abril, durante la tercera etapa de la Itzulia, Del Toro se fue al suelo a 81 kilómetros de la llegada y sufrió un desgarro en el músculo del muslo derecho, además de varios raspones, lo que lo obligó a abandonar la competencia.

Esta vez la historia fue distinta. Del Toro pudo continuar y su regreso a la carretera no quedó condicionado por una lesión de gravedad.

La Clásica de Hamburgo representa además el primer desafío competitivo del mexicano después de su participación en el Tour de Francia, donde consiguió un histórico podio y conquistó el maillot blanco como mejor joven. Su presencia en Alemania marca el inicio de una nueva etapa de la temporada después de haber alcanzado una de las cotas más importantes de su todavía joven carrera.

El ciclismo volvió a recordarle a Del Toro que una carrera puede cambiar en segundos. Primero fue una bolsa de avituallamiento, después una bicicleta distinta. El mexicano, sin embargo, siguió pedaleando.