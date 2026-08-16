Isaac del Toro sobrevive al caos en Hamburgo: este fue su resultado en la Clásica

El mexicano Isaac del Toro regresó a la competencia después de su histórico Tour de Francia, pero encontró en Hamburgo una carrera que bien pudo ser un viaje en montaña rusa. El pedalista bajacaliforniano sufrió una caída en una zona de abastecimiento cuando faltaban alrededor de 100 kilómetros para la meta. Intentaba tomar una bolsa de avituallamiento cuando terminó en el suelo, aparentemente tras engancharse con una bolsa de un auxiliar de otra escuadra. Recibió un golpe en una pierna, pero se levantó y continuó en carrera.

El incidente no fue menor. Del Toro quedó momentáneamente rezagado y tuvo que gastar fuerzas para volver al grupo. La jornada todavía tenía mucho por delante y el mexicano, que venía de subir al podio del Tour de Francia y conquistar el maillot blanco, tuvo que empezar su regreso competitivo a contracorriente. La Cyclassics Hamburg recorrió poco más de 205 kilómetros entre Buxtehude y el centro de Hamburgo, en un trazado diseñado para terminar al esprint.

El susto, sin embargo, le costó posiciones y energía. Del Toro tuvo que emprender la persecución para recuperar el terreno perdido. La caída no significó el final de sus aspiraciones, pero sí cambió el guion de su regreso.

El mexicano consiguió reincorporarse al grupo y continuó en una jornada que, poco después, volvió a complicarse. A 71 kilómetros de la meta, Del Toro tuvo que cambiar de bicicleta, otro contratiempo que lo obligó a gastar energía en una carrera donde cada esfuerzo cuenta.

Pero Del Toro no estaba dispuesto a desaparecer de la carrera.

A 13 kilómetros de la meta lanzó uno de sus movimientos. El mexicano atacó y durante unos instantes consiguió colocarse en la punta. Fue una apuesta agresiva en un recorrido que, por sus características, favorecía a los velocistas y hacía muy difícil abrir una diferencia definitiva en las últimas subidas.

Del Toro no logró sostenerse en la cabeza y volvió a buscar a Filippo Baroncini, uno de sus compañeros, para intentar ordenar la estrategia del UAE en los kilómetros finales. Con 10 kilómetros por recorrer volvió a aparecer en la punta después de un intercambio de posiciones dentro del grupo.

El problema era evidente. Las rampas finales eran demasiado cortas para que Del Toro pudiera marcar una diferencia real. El mexicano podía acelerar, podía atacar y podía obligar al pelotón a reaccionar, pero no había terreno suficiente para convertir esos movimientos en una fuga ganadora. En Hamburgo, la carrera estaba encaminada hacia los hombres rápidos.

¿Cómo terminó el podio?

Paul Magnier, del Soudal Quick-Step, ganó la Clásica de Hamburgo con un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 55 segundos. Mike Teunissen, del XDS Astana Team, terminó segundo con el mismo tiempo, mientras que Laurence Pithie, del Red Bull-BORA-hansgrohe, completó el podio también a cero segundos.

¿En qué lugar entró Isaac del Toro en Hamburgo?

Del Toro tuvo que afrontar una jornada distinta a la que probablemente imaginaba para su regreso. Cayó, cambió de bicicleta, quedó cortado, volvió al grupo y todavía encontró fuerzas para intentar romper la carrera cuando quedaban 13 kilómetros.

No le alcanzó. Del Toro cruzó la meta en la posición 43 a seis centésimas del ganador. Una posición que no tiene relevancia debido a al cierre de los sprintes

El resultado no borra lo más importante de su domingo. Después del esfuerzo gigantesco del Tour de Francia, Del Toro volvió a competir y lo hizo intentando ser protagonista, incluso cuando la carrera le puso obstáculos en el camino. Hamburgo no le entregó otro podio, pero sí una primera prueba de carácter después de la actuación que lo convirtió en uno de los nombres del ciclismo mundial.