México-Colombia: horario, canales y dónde ver en vivo el partido de la Selección Nacional de México

Después de su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Nacional de México vuelve a la actividad tras una pausa de 82 días, tiempo en que el principal cambio se dio en la Dirección Técnica que en esta ocasión estará a cargo de Rafael Márquez en sustitución de Javier Aguirre.

La actividad corresponde a la primera fecha FIFA después del Mundial, donde México se enfrentará a la Selección Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. El encuentro, programado para este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), contará con nuevas opciones para seguir la transmisión, plataformas digitales, además de las clásicas televisoras que suelen transmitir los juegos del Tri.

Por televisión abierta, el partido estará disponible a través de Canal 5 y Azteca 7. Ambas televisoras mantendrán sus coberturas habituales de los duelos del conjunto nacional en televisión nacional. Para televisión por cable, la señal correrá a cargo del canal TUDN en los principales sistemas del país.

Por su parte, la oferta en streaming y plataformas digitales incluye opciones a través de la aplicación de ViX, el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes, además de transmisiones complementarias por Claro Sports y Amazon Prime Video, dos nuevas opciones para seguir la actividad del representativo nacional.

El Tri encara este compromiso internacional con uno de los promedios de edad más bajos que se hayan visto en la Selección Mayor, con el defensa lateral de los Diablos Rojos del Toluca, Jesús Gallardo, de 32 años de edad, como el más experimentado en la convocatoria.

Y tal como ocurrió en el pasado Mundial, Gilberto Mora es el jugador más joven en ser llamado a representar a México con sólo 17 años.