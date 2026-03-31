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México cierra la fecha FIFA enfrentando a Béligica: Minuto a minuto del juego en Chicago

Sigue el directo de México vs Bélgica en el Soldier Field; el Tri de Javier Aguirre busca mejorar la actuación del sábado pasado en el Estadio Banorte

Por: Ariel Velázquez

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México cierra la fecha FIFA enfrentando a Bélgica en ChicagoREUTERS
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México
10
Bélgica
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Segundo tiempo
Min 46Empata Bélgica con un golazo

Dodi Lukebako recibe el balón fuera del área, controla con la pierna izquierda y saca un zapatazo para vencer al Tala Rangel y poner el marcador 1-1.

Min 46Inicia la parte complementaria

México toca el balón y buscará completar un partido en el cual ha sido mejor en la primera mitad.

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Javier Aguirre dando instrucciones antes del reinicio del cotejo en ChicagoDavid Leah (Mexsport)
Min 45 +4México se va con ventaja al medio tiempo

La Selección Mexicana ofreció los mejores 45 minutos en mucho tiempo. Adelantan a Bélgica 1-0 con gol de Jorge Sánchez.

Min 45México se apoderó de la pelota

El equipo de Javier Aguirre cierra el primer tiempo con el 54 por ciento del balón. 

Min 38Amarilla para Bélgica

El capitán de los Diablos Rojos,  Youri Tielemans recibe amarilla por falta en el centro del campo.

Min 37Con buen sabor de boca

México se muestra con buen funcionamiento colectivo en 35 minutos.

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México se muestra con buen funcionamiento colectivo en 35 minutos.Carlos Ramirez
Min 35México llega pleno

Quiñones arrastra el balón y la sirve a Brian Gutiérrez quien dispara frente al arco y el balón es atajado por Sels.

Min 33México supera en el marcador y en el juego

El combinado tricolor mexicano teje jugadas en tres cuartos de cancha. Julián Quiñones tiene un balón y su disparo se estrella en el defensa.

Min 30Gana protagonismo con el correr del partido

Jorge Sánchez corta una jugada con autoridad

Min 26Quiñones se está ganando su lugar

Julián Quiñones saca un disparo fuera del área que pasa junto al poste derecho del arquero  Sels.

Min 23México conoce a todos sus rivales

La Selección Mexicana ingresó al Soldier Field conociendo que enfrentará a Chequia en el último partido de grupos que sostendrán en el Estadio Banorte. 

Min 22Pausa de hidratación

El árbitro Rosendo Mendoza manda a la pausa a pesar de que el clima es gélido en Chicago.

Min 18Goooooooooool de México

Brian Gutiérrez centa en tiro de esquina. La pelota se pasea por el área y Jorge Sánchez en segundo poste se encuentra con la pelota y sentencia con zurda.

Min 16Quiñones sigue siendo el hombre clave

Quiñones de tres dedos saca un gran centro con ventaja a Raúl Jiménez, pero el delantero del Fulham no logra controlar y la pelota se escapa a saque de meta.

Min 15México es amo del partido

Los europeos no logran estructurar jugadas a la ofensiva y esperan de medio campo hacia atrás al tricolor.

Min 10Tarjeta amarilla

Julián Quiñones recibe tarjeta amarilla por una falta táctica en el centro del campo.

Min 8Mucha movilidad

Con Brian Gutiérrez conduciendo el balón, el combinado nacional mexicano se suelta y teje varias jugadas en tres cuartos de cancha. 

Min 4México comienza a adueñarse del balón

La Selección Nacional Mexicana muestra intensidad desde los primeros minutos.

Min 1Jugada de peligro

Julian Quiñones ingresa al área por el sector izquierdo y saca un disparo que controla en la línea de gol el guardameta Matz Sels.

Min 1Inicia el partido 

Bélgica mueve el balón

00Penta realiza la presentación de la Selección

El luchador mexicano Penta se encargó de realizar la presentación del partido.

00Bélgica realiza cambios en su 11 titular respecto a vs EU

Portero: Matz Sels (13).

  • Defensas: Maxim De Cuyper (5), Koni De Winter (16), Nathan Ngoy (20) y Timothy Castagne (21).

  • Mediocampistas: Axel Witsel (6), Kevin De Bruyne (7) y Youri Tielemans (8, Capitán).

  • Delanteros: Loïs Openda (9), Mika Godts (26) y Dodi Lukebakio (14).

    • 00Campo mojado

    Una hora y media antes del pitazo inicial, se registró una fuerte lluvia en Chicago.

    00El 11 inicial confirmado

    Javier El Vasco Aguirre realiza algunos cambios y manda a la cancha a:
     Arquero: Rangel

    Defensas: Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo

    Mediocampo: Pineda, Lira, Fidalgo, Gutiérrez

    Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones

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    Prueba de Fuego para México.Carlos Ramirez (Mexsport)

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