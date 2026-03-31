México cierra la fecha FIFA enfrentando a Béligica: Minuto a minuto del juego en Chicago
Sigue el directo de México vs Bélgica en el Soldier Field; el Tri de Javier Aguirre busca mejorar la actuación del sábado pasado en el Estadio Banorte
Dodi Lukebako recibe el balón fuera del área, controla con la pierna izquierda y saca un zapatazo para vencer al Tala Rangel y poner el marcador 1-1.
México toca el balón y buscará completar un partido en el cual ha sido mejor en la primera mitad.
La Selección Mexicana ofreció los mejores 45 minutos en mucho tiempo. Adelantan a Bélgica 1-0 con gol de Jorge Sánchez.
El equipo de Javier Aguirre cierra el primer tiempo con el 54 por ciento del balón.
El capitán de los Diablos Rojos, Youri Tielemans recibe amarilla por falta en el centro del campo.
México se muestra con buen funcionamiento colectivo en 35 minutos.
Quiñones arrastra el balón y la sirve a Brian Gutiérrez quien dispara frente al arco y el balón es atajado por Sels.
El combinado tricolor mexicano teje jugadas en tres cuartos de cancha. Julián Quiñones tiene un balón y su disparo se estrella en el defensa.
Jorge Sánchez corta una jugada con autoridad
Julián Quiñones saca un disparo fuera del área que pasa junto al poste derecho del arquero Sels.
La Selección Mexicana ingresó al Soldier Field conociendo que enfrentará a Chequia en el último partido de grupos que sostendrán en el Estadio Banorte.
El árbitro Rosendo Mendoza manda a la pausa a pesar de que el clima es gélido en Chicago.
Brian Gutiérrez centa en tiro de esquina. La pelota se pasea por el área y Jorge Sánchez en segundo poste se encuentra con la pelota y sentencia con zurda.
Quiñones de tres dedos saca un gran centro con ventaja a Raúl Jiménez, pero el delantero del Fulham no logra controlar y la pelota se escapa a saque de meta.
Los europeos no logran estructurar jugadas a la ofensiva y esperan de medio campo hacia atrás al tricolor.
Julián Quiñones recibe tarjeta amarilla por una falta táctica en el centro del campo.
Con Brian Gutiérrez conduciendo el balón, el combinado nacional mexicano se suelta y teje varias jugadas en tres cuartos de cancha.
La Selección Nacional Mexicana muestra intensidad desde los primeros minutos.
Julian Quiñones ingresa al área por el sector izquierdo y saca un disparo que controla en la línea de gol el guardameta Matz Sels.
Bélgica mueve el balón
El luchador mexicano Penta se encargó de realizar la presentación del partido.
Portero: Matz Sels (13).
Defensas: Maxim De Cuyper (5), Koni De Winter (16), Nathan Ngoy (20) y Timothy Castagne (21).
Mediocampistas: Axel Witsel (6), Kevin De Bruyne (7) y Youri Tielemans (8, Capitán).
Delanteros: Loïs Openda (9), Mika Godts (26) y Dodi Lukebakio (14).
Una hora y media antes del pitazo inicial, se registró una fuerte lluvia en Chicago.
Javier El Vasco Aguirre realiza algunos cambios y manda a la cancha a:
Arquero: Rangel
Defensas: Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo
Mediocampo: Pineda, Lira, Fidalgo, Gutiérrez
Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones