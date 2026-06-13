Túnez abraza el papel de víctima en el Grupo F

Mientras buena parte de los pronósticos colocan a Túnez como el rival con menos posibilidades de avanzar en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026, dentro del vestidor africano la percepción es completamente distinta.

Así lo dejó claro Montassar Talbi, defensa central de 28 años que milita en el Lorient de Francia, quien aseguró que la selección tunecina se siente cómoda ignorando las etiquetas que llegan desde el exterior.

“Somos un equipo muy fuerte y un grupo muy unido. No estamos demasiado enfocados en lo que se dice desde afuera”, explicó Talbi al ser cuestionado sobre quienes consideran a Túnez el equipo más débil del sector que comparte con Suecia, Japón y Países Bajos.

La voz de Talbi tiene peso dentro del plantel. El zaguero acumula experiencia en el futbol francés y viene de ser una pieza importante en el regreso del Lorient a la máxima categoría. Durante la temporada 2024-2025 disputó la campaña en la segunda división y ayudó al club a conquistar el campeonato que le permitió regresar a la élite del futbol francés.

Además de rechazar el papel de víctima, el defensor aseguró que la selección llega lista para el inicio de la competencia.

“Sí, estamos listos. Sabemos que la competencia ya comenzó y que todos los equipos llegan preparados”, comentó.

Talbi destacó que la mayoría de los futbolistas llega con ritmo de juego y que el equipo pudo completar su preparación sin sufrir lesiones importantes.

“Ya estamos en competencia y no hay marcha atrás. Sabemos que un torneo oficial es completamente distinto”, añadió.

La misma confianza mostró Rayan Elloumi, considerado una de las mayores promesas del futbol tunecino. El atacante apenas tiene 18 años, nació en Canadá de padres tunecinos y debutó como profesional en 2025 con los Vancouver Whitecaps, cuando todavía tenía 17 años.

“Espero dar lo mejor de mí, entregarme al 110 por ciento, pelear cada balón y disfrutar esta experiencia”, aseguró el joven delantero.

“Es una bendición estar aquí. Quiero disfrutar cada momento y dar todo por la selección nacional y por mi país”, agregó.

Para Elloumi, la Copa del Mundo representa el primer gran escaparate internacional de una carrera que apenas comienza, mientras que para Talbi es la oportunidad de liderar a una generación que busca sorprender a propios y extraños.

Lejos de sentirse presionados por los pronósticos, en Túnez parecen haber encontrado comodidad en el anonimato. Mientras el resto del mundo habla de favoritos, ellos prefieren concentrarse en demostrar dentro de la cancha que pertenecen a la Copa del Mundo 2026.