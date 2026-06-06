Mexicano fue 6 veces a la lona; ‘Pantera’ Nery recibió tremendo nocaut

El boxeador mexicano, Luis ‘Pantera’ Nery, sufrió una dura derrota en el Aichi Sky Expo de Japón. El púgil nacional fue seis veces a la lona y recibió un tremendo y fulminante nocaut en el cuarto round de su pelea ante el filipino John Riel Casimero, dentro de la eliminatoria de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la división supergallo.

Tras el campanazo inicial de la batalla, Casimero mostró su poder en los puños. El mexicano ‘Pantera’ Nery, excampeón mundial, visitó la lona por primera ocasión sin un golpe contundente, pero se puso de pie de inmediato. No terminaba el primer round, y Luis sufrió dos caídas más. Al finalizar, el filipino mostró cierta ironía.

En el segundo episodio, ‘Pantera’ Nery sufrió su cuarta visita a la lona, mientras que en el tercer asalto sumó la quinta tras un impacto en la cabeza que lo sacó de balance.

En el cuarto round vino el final. Un gancho de izquierda en el rostro, mandó al mexicano a su sexta caída, ya en la lona cruzó los brazos en la cabeza en señal de rendición cuando faltaban 2:23 en el reloj.

John Riel Casimero celebró eufórico en una esquina y apuntó a Naoya Inoue. El filipino dejó su récord en 36-5-1, con 25 nocauts. Por su parte, el boxeador mexicano dejó su marca en 37-3, con 28 nocauts.

En la ceremonia de pesaje, ‘Pantera’ Nery nuevamente no dio el peso al estar tres libras del límite de las 124, por lo que fue multado y tuvo que cumplir con una cláusula de rehidratación por la mañana del sábado.